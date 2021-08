Štvorčlenná rodina si spravila len tak zo srandy DNA test: Dozvedeli sa však šokujúcu pravdu

DNA test si kúpili len ako vtip, no razom sa to celé zvrtlo na žalobu kliniky, kde žena podstúpila umelé oplodnenie.

Ako informuje denník Daily Star, manželia Donna a Vanner Johnsonovci si zo zvedavosti zaobstarali DNA test. Výsledok ich poriadne prekvapil. Celý čas si mysleli, že obe ich deti sú ich vlastnými potomkami, no test preukázal, že mladšie z nich má iného biologického otca. Manželský pár totiž využil na počatie druhého syna kliniku zameranú na umelé oplodnenie. Tá ale spravila obrovský prešľap a omylom zamenila vzorky spermií od dvoch rôznych mužov.

Preukázalo sa, že na oplodnenie Donninho vajíčka sa skutočne použila spermia iného muža a nie jej manžela. Ten teda až po celých 12 rokoch zistil, že nie je biologickým otcom ich mladšieho syna. Dvojica bola z výsledku nesmierne zmätená nechápali, ako je možné, že namiesto Vannera vyšlo v teste, že otec jedného z ich synov je neznámy. „Keď som sa pozrel na tú stránku a zbadal som mamu a neznámeho otca, pomyslel som si: 'Čo tým myslíš, že neznámy otec? Ja som jeho otec',“ uviedol Vanner.