Naozaj sa týmto dá zarobiť? Odporné, čo stvára žena pre mastnú čiastku peňazí

Žena našla bizarný spôsob, akým sa dajú zarábať veľké peniaze. Väčšina z nás by sa na to, ale pravdepodobne nahovoriť nedala.

Ako uvádza portál LADbible, žena menom Lush Botanist si zarába tým, že jednoducho prdí. Zdá sa to šialené, ale naozaj jej práve takáto vec vynáša nemalý obnos peňazí. Zatiaľ čo pre ostatných ľudí je uvoľňovanie plynov vec, ktorú treba robiť v súkromí, ona sa rozhodla pre úplný opak. Lush sa stala profesionálkou v prdení po tom, čo ju niekto na internete kontaktoval s tým, či by na kamere nezachytila práve zvuk jej prdu. Video sa nakoniec stalo jedno z jej najobľúbenejších a vďaka nemu jej peniaze ponúkol neskôr aj ďalší človek.

„Tomuto biznisu sa venujem tri roky. Žiadosti dostávam stále znova a znova,“ priznala Lush, ktorá vie na rozdiel od druhých zvuky prdu vyčarovať na počkanie. Môže za to laktózová intolerancia, ktorá u nej spôsobuje to, že akonáhle zje hocijaký mliečny výrobok, zvuky sú na svete. Na to, aby si mohla týmto nevšedným spôsobom zarábať, rada konzumuje rôzne syry.

Mladá žena samú seba nazýva „prdová kráľovná internetu“ a dokonca prezradila, koľko presne jej táto vec vynáša. Za jeden prd si účtuje približne 175 dolárov (takmer 150 eur), pričom za jediný deň si vie týmto spôsobom zarobiť až 4-tisíc dolárov (viac ako 3-tisíc eur).

Lush dokonca predáva tzv. prdové lízanky, čo sú v podstate lízanky rôznych príchutí podľa výberu zákazníka, na ktoré si len prdne a odošle na adresu zákazníka. Najpodivnejšiu požiadavku, ktorú kedy dostala, bolo prdnúť si na miniatúrnu figúrku z modelovej súpravy vlaku. Lush používa viacero sociálnych sietí práve na propagáciu tohto jej biznisu, na ktorý chce nalákať ďalších potenciálnych zákazníkov.