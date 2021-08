Americké ministerstvo hrdo priznáva vraždu teroristov: Zlikvidovali dvoch členov IS v Afganistane

Dvaja vysokopostavení členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zahynuli a ďalší utrpel zranenia pri sobotňajšom americkom leteckom útoku v Afganistane, informovalo americké ministerstvo obrany (Pentagón).

Zranenia neutrpel žiadny civilista, uviedol na tlačovej konferencii Pentagónu generálmajor Hank Taylor. Agentúra AFP pripomenula, že náletu predchádzal štvrtkový samovražedný bombový útok na letisku v afganskom hlavnom meste Kábul, pri ktorom zahynuli desiatky civilistov aj 13 amerických vojakov.

Pentagón odmietol uviesť, či sa členovia IS zlikvidovaní pri nálete bezpilotného lietadla priamo podieľali na samovražednom útoku v Kábule. "Boli to plánovači a pomocníci IS-K. To je dosť dôvodov," povedal hovorca Pentagónu John Kirby.

IS-K je odnož IS, ktorá operuje na území Afganistanu a priznala sa k útoku na kábulskom letisku. "To, že dvaja z týchto jedincov už nechodia po povrchu Zeme, je dobré,“ dodal Kirby.