Ľudská drzosť nemá hraníc! Muž ťukol tehotnej žene auto: Zanechal jej zlomyseľný odkaz

Tehotnú ženu rozčaroval zlomyseľný odkaz, ktorý si našla na svojom zaparkovanom aute.

Ako píše The Sun, Anne-Marie Burková, ktorá sa stane matkou za menej ako dva mesiace, práve skončila šichtu v nákupnom centre, keď si všimla, že jej auto bolo poškodené. Na svojom bielom BMW X5 si našla škrabanec na boku a odkaz na čelnom skle. Na odkaze bolo napísané: „Narazil som ti zadok auta, pretože bolo zle zaparkované. Tento lístok tu nechávam, pretože sa na mňa pozerajú ľudia, a teda aby si mysleli, že píšem svoje meno a adresu.“ Anne-Marie bola šokovaná správou, ktorú dostala.

Povedala, že škoda nie je príliš vážna, no tá správa je vyslovene zlomyseľná a odporná. „Nemyslím si, že to bolo pekné. Nezaparkovala som skrz dve miesta ani nič podobné,“ pokračovala. Dodala, že aj keby tam dotyčná osoba nechala telefónne číslo a adresu, neobťažovala by sa to riešiť s ňou. Anne-Mariu však na celej veci nahneval práve lístok, ktorý si na čelnom skle našla, pričom dodáva, že to bolo drzé. Budúca matka vysvetlila, že na parkovisku nie sú žiadne bezpečnostné kamery, no príbeh chcela zdieľať z dôvodu, že jej môže niekto pomôcť nájsť človeka, čo to urobil. Na záver len dodala, že ak niekto narazí do niekoho vozidla, mal by urobiť slušnú vec. A teda zanechať svoje kontaktné údaje.