Čerstvý otec chcel zistiť, aké to je mať tehotenské bruško: Pozrite, čo sa preto rozhodol spraviť!

Mnoho mužov by určite rado vedelo, ako sa asi cíti tehotná žena, ktorá musí so sebou všade vláčiť brucho obrovských rozmerov. Tomuto chlapíkovi sa to podarilo skvelo napodobniť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza denník Daily Mail, mužovi menom Maitland Hanley z austrálskeho mesta Brisbane sa len nedávno narodilo prvé dieťatko a keďže mal dlhú dobu každý deň pred očami svoju tehotnú polovičku, prišiel s nápadom, ako sa vžiť do jej kože. Rozhodol sa pripevniť si pomocou potravinovej fólie k bruchu melón, ktorý ešte doplnil aj o ďalšie dva menšie na hrudi znázorňujúce ženské poprsie. Takto vystrojený išiel robiť bežné činnosti, ktoré sa mu na prvý pohľad nezdali vôbec ťažké, no opak bol pravdou.

O celý tento pokus sa podelil so sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok. V jednom z videí sa Maitland tvári, že práve vstal a leží na posteli, z ktorej sa snaží zdvihnúť. Takýto banálny úkon sa však pre neho razom stal neuskutočniteľným, keďže muž hneď pri prvom pokuse okamžite zlyhal. Maitland to ale nevzdal, no aj pri viacerých opakovaniach sa mu z postele dostať nepodarilo. Po niekoľkých razoch sa zvládol aspoň celým telom pootočiť tak, aby mu nohy smerovali von z postele, no viac toho s takou záťažou nebol schopný spraviť.

„Myslel som si, že to bude oveľa jednoduchšie,“ priznal na samotnom konci videa čerstvý otecko, ktorý bude po tomto experimente pravdepodobne všetky ženy oveľa viac obdivovať za to, čo zvládnu. Vitálne video, ktorého úlohou je hlavne rozosmiať, čo sa mladému otcovi rozhodne podarilo, si získalo už viac ako milión páči sa mi to.

Dokazujú to aj ľudia v komentároch, z ktorých väčšina tento vtipný nápad muža ocenila. „Musíš sa kotúľať, nemôžeš sa hádzať, inak si natiahneš väz v boku,“ poradil mu jeden používateľ. „Želala by som si, aby sme sa tak mohli hodiť bez toho, aby sme si natiahli väz alebo sval,“ stálo v ďalšom komentári. „Prečo nepoužíva ruky? Tehotenstvo mu zobralo jeho schopnosť myslieť,“ zažartoval zase iný komentujúci.