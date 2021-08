Mladá žena skončila chemoterapiu, krátko na to zomrela: Rakovina ju ale nezabila, krutá hra osudu!

Dúfala, že to najťažšie už má za sebou. Osud si s ňou však zahral krutú hru a nechal ju užiť si len 51 dní čistej radosti.

Ako píše portál People, iba 27-ročnej Sophie Allen diagnostikovali druhé štádium rakoviny prsníka, no dala sa na ťažký boj, ktorý znamenal šesť cyklov chemoterapie, dvojitú mastektómiu, odstránenie lymfatických uzlín a denné ožarovanie po dobu piatich týždňov. Celé toto obdobie bolo pre ňu najťažšie, aké si za celý život zažila, preto sa nemohla dočkať toho, keď sa s liečbou dostane do úspešného konca. Presne tak sa aj stalo, no Sophie si stihla užiť len presne 51 dní od ukončenia celej liečby, keď zrazu prišlo najhoršie.

Život mladej ženy však neukončila zákerná rakovina, ale nezodpovedný vodič auta, ktorý Sophie zrazil na návšteve Chicaga aj spolu s priateľkou, s ktorou prechádzali cez križovatku. Sophie utrpela smrteľné poranenie hlavy a bola na mieste mŕtva, pričom jej kamarátka Nahiomy Alvarez mala väčšie šťastie a utrpela otras mozgu, z ktorého sa po návšteve nemocnice dostala. Najsmutnejšie na celej nehode bolo, že vodič a spolujazdec z miesta okamžite zbabelo ušli, preto ich momentálne hľadá polícia.

„Táto osoba zavraždila moju priateľku uprostred dňa v najobľúbenejšej časti Chicaga,“ uviedla Nahiomy. Zosnulá Sophie dokonca plánovala o dva roky svadbu so svojím snúbencom a zamilovaná dvojica mala už aj stanovený presný dátum sobáša. „V apríli som mala operáciu po tom, čo som vo februári dokončila chemoterapiu, takže sa len dostávam do obehu. Už sa len teším, ako sa vrátim späť do života,“ povedala ešte v júni pre televíziu Sophie, ktorá poslednú liečbu absolvovala presne 24. júna.