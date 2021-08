Koronavírus už neberú ako hrozbu: Dánsko zruší pandemické obmedzenia

Dánsko zruší o dva týždne všetky epidemiologické obmedzenia, oznámili v piatok tamojší zdravotnícki činitelia.

Vzhľadom na vysokú mieru zaočkovanosti podľa nich už koronavírus v krajine nepredstavuje "hrozbu pre spoločnosť", informovala agentúra AFP. Plne zaočkovaných je viac než 70 percent obyvateľov Dánska – a 80 percent ľudí vo veku 12 a viac rokov. "Epidémia je pod kontrolou, máme rekordné úrovne vakcinácie. Preto môžeme 10. septembra zrušiť osobitné predpisy, ktoré sme museli zaviesť v boji proti COVID-19," uviedol vo vyhlásení dánsky minister zdravotníctva Magnus Heunicke.

Zdôraznil však, že "epidémia sa neskončila" a vláda "nebude váhať rýchlo zasiahnuť, ak pandémia znova ohrozí základné fungovanie spoločnosti". Dánsko patrilo k prvým krajinám, ktoré v marci 2020 vyhlásili čiastočný lockdown, keď uzavrelo školy, ako aj prevádzky obchodu a služieb, ktorých fungovanie nie je nevyhnutné. Počas pandémie svoje opatrenia uvoľňovalo i znova sprísňovalo a v apríli zaviedlo covidpas pre vstup do reštaurácií, kín, posilňovní či kaderníctiev. Predloženie covidpasu, ktoré už od 1. augusta nie je potrebné pre niektoré prevádzky ako múzeá, zrušia od 1. septembra pre ďalšie miesta, aj keď do 10. septembra bude naďalej povinné pri vstupe do nočných klubov a na veľké podujatia. Rúška nie sú vo verejnej doprave povinné od 14. augusta.