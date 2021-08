Zmeny od pondelka: Česko zaradí medzi vysoko rizikové oblasti Nemecko, Madeiru a Baleáry

Česká republika od pondelka 30. augusta zaradí Nemecko, Madeiru a Baleárske ostrovy medzi tzv. červené krajiny s vysokým rizikom šírenia koronavírusu. Oznámilo to v piatok české ministerstvo zdravotníctva, informoval spravodajský server Novinky.cz.

San Maríno bude podľa ministerstva od pondelka zaradené do oranžovej kategórie. Ministerstvo pripomenulo, že osoby vracajúce sa z krajín z červenej a tmavočervenej kategórie (s veľmi vysokým rizikom šírenia) musia ešte pred návratom do ČR vyplniť príjazdový formulár a zároveň absolvovať antigénový alebo PCR test v prípade, že sa vrátia prostriedkami hromadnej dopravy.

Po návrate do ČR musia absolvovať PCR test, a to najskôr v piaty a najneskôr v 14. deň po vstupe na územie krajiny. Do absolvovania testu musia zostať v domácej izolácii. V prípade návratu do ČR individuálnou dopravou je potrebné absolvovať len test po návrate (najskôr v 5. a najneskôr v 14. deň). Povinnosť karantény zostáva. Uvedené opatrenia neplatia pre osoby, ktoré sú už aspoň 14 dní plne zaočkované alebo v období posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19. Slovensko spolu s Maďarskom, Poľskom a ďalšími krajinami patrí do zelenej kategórie krajín s nízkym rizikom šírenia nákazy. Po návrate z nich stačí vyplniť príjazdový formulár.