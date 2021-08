Náhla smrť manželky († 37) multimilionára počas dovolenky: Čo sa stalo v luxusnej vile na Menorke?

Tragédia na dovolenke! Manželka šéfa najväčšej britskej vodárenskej spoločnosti náhle zomrela počas dovolenky na španielskom ostrove Menorke.

Elsie Mogfordová († 37) bola manželkou multimilionára Steva Mogforda (65), ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti United Utilities Group plc, dva roky. Za pána Mogforda sa vydala v júni 2019 po smrti jeho prvej manželky Barbary († 61). Osudnou sa jej stala rakovina prsníka v roku 2016. Multimilionár má dve dcéry približne vo veku svojej druhej ženy.

O smrti Elsie informoval portál Daily Mail. Vášnivej jazdkyni a matke dvoch synov (15 a 11), ktoré mala z predchádzajúceho manželstva, prišlo zle v luxusnej vile na juhu španielskeho ostrova. Privolaní záchranári jej však už nedokázali pomôcť. V nemocnici bola vyhlásená za mŕtvu. Príčina smrti zatiaľ ostáva záhadou. Pred osudným dňom zverejnila Elsie niekoľko fotografií z dovolenky. Na jednej z nich sa spokojne opaľuje na jachte za 2 milióny libier.

Pre Daily Mail sa po jej skone vyjadril zronený príbuzný "Som v šoku. Neviem veľa podrobností. Bola na dovolenke na Menorke a zomrela v utorok ráno. Majú tam vilu a viem len to, že museli zavolať záchranku," prezradil. Súcití s jej synmi, pre ktorých to musí byť obrovská rana. Susedia žijúci vedľa vily za 1,5 milióna libier uviedli, že videli rodinu a priateľov v slzách. "Je to veľmi smutné. Hovorí sa, že dostala infarkt, ale nikto nevie, čo sa stalo,' prezradil jeden z miestnych obyvateľov.

Rodina odišla na dovolenku z Anglicka pred vyše 14 dňami. Pravidelne si užívajú leto vo svojej vile alebo na jachte. Čo sa stalo milujúcej matke a manželke je zatiaľ opradené rúškom tajomstva. Hovorca rodiny bol na slovo skúpy. Potvrdil úmrtie pani Mogfordovej, no jedným dychom dodal, že rodina požaduje v tejto veľmi smutnej chvíli súkromie.