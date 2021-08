Strach z delty: Nový Zéland predĺžil celoštátny lockdown

Nový Zéland predĺžil v piatok celoštátny lockdown, vyvolaný variantom koronavírusu delta, takže bude platiť aj na budúci týždeň.

Vláda však upozornila, že pandemické obmedzenia budú v ohnisku nákazy, v meste Auckland, trvať dlhšie. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Zhluk prípadov nákazy deltou sa v Aucklande objavil minulý týždeň, čo ukončilo šesťmesačné obdobie bez miestneho prenosu koronavírusu, ktoré zaraďovalo Nový Zéland medzi jednu z posledných bezcovidových zón na svete.

Hoci v piatok hlásili 70 nových prípadov, čím celkový počet stúpol na 347, podľa premiérky Jacindy Ardernovej existujú náznaky, že výskyt infekcie bude čoskoro kulminovať, ak zostanú v platnosti príkazy, aby sa ľudia zdržiavali doma. "Zrejme budeme vidieť začiatok stabilizovania epidemickej krivky," dodala Ardernová. "Našou úlohou je tvrdo pracovať na tom, aby sa krivka ohla a potom sploštila," dodala. Premiérka spresnila, že celoštátny lockdown (uzávera) zavedený 17. augusta bude teraz pokračovať do 31. augusta. Dodala, že Auckland, kde boli zistené všetky okrem 14 prípadov, a susedný región čakajú najmenej dva týždne tvrdého lockdownu navyše.

Nový Zéland má stratégiu hneď eliminovať ochorenia COVID-19 na nulu, čo vyústilo iba do 26 úmrtí medzi piatimi miliónmi obyvateľov. Krajina to dosahuje tak, že má prísne kontroly na hraniciach, ktoré sú podporované prísnymi lockdownami, len čo do nej prekĺznu nejakí infikovaní. Ardernová ešte oznámila, že budú zriadené policajné kontrolné stanovištia, aby sa zaistilo, že medzi Aucklandom, Northlandom a zvyškom krajiny nebude nikto cestovať.