Harry a Meghan si v rozhovore s Oprah kusli do jazyka: Kto je rasista z kráľovskej rodiny?!

Kontroverzný rozhovor s Oprah dodnes rezonuje Buckinghamským palácom.

Drsné vyjadrenia princa Harryho (36) a jeho manželky Meghan (40) na účet kráľovskej rodiny poriadne otriasli jej členmi. Jeden z nich mal mať podľa páru nemiestne poznámky k farbe pleti ich syna Archieho (2). Vážne zvažovali, že odhalia jeho identitu!

Celý svet upiera zrak na dvojicu vyvrheľov z kráľovského paláca. Harry a Meghan po vzdaní sa svojich kráľovských povinností šokujú verejnosť takmer na dennej báze. Čoraz častejšie odhaľujú svetu svoje skúsenosti zo života pod kráľovskou korunou. Priestor na vyjadrenie mali začiatkom roka v marci u legendárnej moderátorky Oprah Winfrey (67), ktorej poskytli otvorený rozhovor.

V ňom dvojica prezradila, ako veľmi v Spojenom kráľovstve trpela. Meghan mala samovražedné myšlienky. Trpela pocitom, že im rodina neposkytuje dostatočný pocit bezpečia. Harry, naopak, o svojom otcovi Charlesovi (72) povedal, že ho odstrihol od peňazí. Jeho brat William (39) podľa Harryho žije uväznený v klietke.

Čo však najviac šokovalo divákov, bolo obvinenie z rasizmu jedného z členov rodiny. Podľa tvrdení páru sa táto osoba mala v čase Meghaninho prvého tehotenstva nemiestne vyjadrovať k farbe pleti malého Archieho. Údajne si dotyčný robil starosti o tom, ako veľmi tmavý ich syn bude. Meghan si údajne nerobila starosti, či ich dieťa získa titul princa. Jediné, z čoho mala obavy, bola jeho bezpečnosť.

„Nechceli ho urobiť princom či princeznou. Nedostal by žiadnu ochranu,“ uviedla Meghan. Ako sa teraz preukázalo v novej biografii o ich živote, pár seriózne zvažoval, že v rozhovore identitu človeka, ktorý komentoval Archieho pleť, odhalia. Napokon sa však rozhodli, že tak neurobia z dôvodu, že by to danej osobe to veľmi uškodilo. Dodnes je známe iba to, že kráľovná ani jej zosnulý manžel princ Philip († 99) to neboli.