Matka štyroch detí sa nedala zaočkovať proti COVIDU-19: Krutá hra osudu!

Bola len krôčik od svojho sna, no krutý osud jej šťastie nedoprial.

Cindy Dawkins († 50), ktorá sa narodila na Bahamách, sa túžila stať americkou občiankou. Po strastiplnej ceste ju napokon čakali posledné administratívne úkony pred získaním občianstva. Vysnívaného okamihu sa však už nedožila.

Cindy sa počas celosvetovej pandémie nedala zaočkovať. V auguste náhle ochorela na COVID-19. Choroba mala u nej veľmi rýchly priebeh. Zákernému ochoreniu podľahla iba dva dni po prijatí do nemocnice a zanechala po sebe štyri deti. "Myslím, že si nebola istá vakcínou a všetci sme dodržiavali všetky pravidlá, čo sa týka hygieny," vysvetľuje jedno z jej detí to, prečo sa nedala zaočkovať. Po bolestivej strate však teraz celá rodina poukazuje na dôležitosť vakcinácie. "Keď teraz vidíme, že sa to naozaj stalo a ako rýchlo sa to stalo, úplne sme zmenili pohľad na celú vec," cituje slová zdrveného syna britský denník Daily Mail.

Obrovská strata deti ešte viac stmelila a sú si isté, že ich matku by ich súdržnosť veľmi potešila. Rodinná priateľka Janie Rosenberg Yoshida založila pre Cindyne ratolesti finančnú zbierku, ktorá by im po strate matky pomohla postaviť sa na vlastné nohy. "Cindy bola milujúca slobodná matka štyroch detí, ktorá prišla do tejto krajiny z Bahám, aby dosiahla svoj americký sen," uzavrela Janie.