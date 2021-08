Žena si zobrala muža, ktorý práve vyšiel z basy: Z toho, čo ich spája, vás strasie

Svadba s hrozivým pozadím. Žena si zobrala za manžela muža, ktorý pred desaťročiami zavraždil jej brata. Slová, ktoré mu poslala v liste do väzenia, vami otrasú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mirror, Crystal Straus povedala „áno“ 57-ročnému Johnovi Tiedjenovi krátko po tom, ako ho prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za vraždu. Za bránami väzenia strávil neuveriteľných 32 rokov.

Johna v júni v roku 1989 uznali vinným zo zabitia Briana McGaryho, ktorý bol nevlastným bratom Crystal a zároveň aj nevlastným bratom vraha Johna. Títo dvaja bratia spolu žili od 15 rokov a boli spolubývajúcimi. Keď mal Brian 18 rokov, bol nájdený mŕtvy v spálni s bodnými a strelnými poraneniami. Súd obvinil jeho nevlastného brata Johna a odsúdil ho na 32 rokov za mrežami. John svoju vinu popiera.

Po desaťročiach za mrežami však Johnovi schválili nový súdny proces. Bol prepustený na slobodu a opätovné súdne pojednávanie sa má uskutočniť v auguste potom, čo jeho právny tím podľa Daily Mail predložil predtým neznáme fotografie. Nikto nevie, kde je! Po hádke mala odísť Jana zo svadby do lesa: Hrozivé slová experta, otec si však myslí svoje „Očividne ho milujem. Keby som ho nemilovala, nebola by som tu s ním,“ povedala Crystal pre médiá a John jej rovnako vyznal lásku. Ich svadba prišla roky potom, čo Crystal napísala Johnovi do väznice list s tým, že mu odpustila. Muž jej odpísal a v liste prisahal, že jej nevlastného brata nezavraždil. „Verím aj v Boha a viem o tom svoje veci, ale neurobil som to,“ napísal.