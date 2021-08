Odvážny čin veliteľa jednotky českej vojenskej polície, s Talibanom vyjednával 6 hodín: Dramatická spoveď

Veliteľ jednotky KAMBA českej vojenskej polície, ktorá evakuovala ľudí z afganskej metropoly Kábul, vyjednával s Talibanom o odovzdaní zamestnancov ambasády ČR celkom šesť hodín. Informoval o tom v stredu oficiálny server ministerstva obrany ČR Army.cz.

Ako uviedol spravodajský server iDNES.cz, nemenovaný veliteľ jednotky KAMBA vyjednával okrem evakuácie zamestnancov ambasády ČR aj o evakuácii všetkých afganských spolupracovníkov českého ministerstva obrany.

"V sobotu 14. augusta som mal schôdzku so svojím americkým náprotivkom, rozprávali sme sa, že do konca augusta to v Kábule všetko vydrží," spomína veliteľ. Keď sa rozlúčili, za pol hodiny mu volal znova, že ambasáda Spojených štátov začína s urýchlenou evakuáciou. Taliban mesto ovládol už na druhý deň.

Do troch áut naložili českých diplomatov a na kábulskom letisku si znovu overili, že ich tam pustia. "Tiež som zavolal na americkú ambasádu, že začíname evakuovať, aby neboli prekvapení z našich ozbrojených áut," priblížil veliteľ.

Počas cesty na letisko Hámida Karzaja však zistili, že Taliban už ovládol niektoré prístupové cesty. "Tušili sme, že sa budeme sťahovať za nepriaznivých podmienok. Na letisku sme vysadili veľvyslanca a náš tím sa stiahol späť na ambasádu," opisuje vývoj situácie policajt. Bolo potrebné zlikvidovať utajované materiály a zabezpečiť ďalšie vybavenie.