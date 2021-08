Vo Viedni otvárajú novú 5-poschodovú predajňu IKEA: Obchod testuje na zákazníkoch novinku

Švédsky nábytkársky reťazec IKEA testuje nový formát predajní, kde bude popri nakupovaní možné tráviť aj voľný čas.

Hľadá pre svoje obchody lepšie uplatnenie v ére nákupov cez internet. IKEA si na tento účel vybrala zatiaľ dva obchody - jeden v Šanghaji a druhý vo Viedni. Nový formát predovšetkým zbaví predajňu typickej spleti uličiek, v ktorých sa mnoho ľudí stráca. Informuje o tom denník The Wall Street Journal (WSJ). Spoločnosť INGKA Holding, ktorá prevádzkuje väčšinu predajní IKEA vo svete, tento mesiac opätovne otvoril lokalitu v šanghajskej štvrti Sü-chuej, ktorú upravila tak, aby v nej mohla vyskúšať formát budúcich predajní.

Ten si firma predstavuje tak, že jej obchody budú vytvárať priestor, kde budú návštevníci môcť stráviť aj niekoľko hodín inak ako nakupovaním. Vedľa predvádzacej plochy a miesta pre nákup menších položiek bude priestor podobný kinu - budú tam kreslá a možnosť posedieť s priateľmi. IKEA bola pri zavádzaní on-line predaja pred pandémiou pomalá, jej objednávkový systém bol navyše pre mnoho ľudí neprehľadný, poznamenáva WSJ. Novým formátom obchodov sa teraz IKEA snaží o viac než len o pobavenie zákazníkov.

Spojením vylepšeného on-line predaja a ponuky v predajniach s novým formátom spolu s priestorom pre trávenie voľného času chce docieliť, aby ľudia už v obchode viac premysleli, ako si svoj domov zariadia. IKEA dúfa, že nový dizajn udrží zákazníkov v jej obchodoch čo najdlhšie. Počíta napríklad aj s novým formátom reštaurácií, ktoré ukážu, ako pripravovať pokrmy v súlade s najnovšími trendmi a s prihliadnutím k ochrane prírody a udržateľnému spôsobu života. Plánuje aj priestor, kde zamestnanci pomôžu zákazníkom opraviť starý nábytok alebo zostaviť nový.

Nová predajňa vo Viedni začína fungovať od štvrtka. Umiestnená je vedľa vlakovej stanice Westbahnhof a má päť poschodí so strešným priestorom, kde je kaviareň. Nemá žiadne parkovacie miesta, čo je inak typické pre obchody IKEA postavené ďaleko od centier miest. Menšie položky je možné si hneď odniesť, tie väčšie si potom môže zákazník objednať a IKEA mu ich na druhý deň privezie. V oboch testovacích predajniach môžu zákazníci využiť svoj mobilný telefón na skenovanie informácií z položiek, ktoré ich zaujali.

A na rozdiel od usporiadania dnešných predajní už sa môžu prechádzať úplne ľubovoľne, žiadne vymedzené uličky už ich nebudú v pohybe obmedzovať. Obe skúšobné predajne boli navrhnuté ešte pred pandémiou. Na Šanghaj padla voľba preto, že veľa ľudí už tam svoje smart telefóny k nákupom bežne používa, zatiaľ čo lokalita vo Viedni súvisí so snahou firmy otvárať nové obchody v mestských centrách. IKEA už v júni otvorila obchod s menšími položkami na parížskej Rue de Rivoli, čo je tiež v centre. "V podstate sme chceli začať úplne znovu a povedať, ako si môžeme predstaviť obchod budúcnosti. Ako obchod, kam už si zákazník nechodí kupovať len knižnicu Billy?" povedal manažér predaja spoločnosti IKEA Stefan Vanoverbeke.

Billy je názov jednej z najpredávanejších malých knižníc od firmy IKEA. Švédsky nábytkársky reťazec si je dobre vedomý, že čím ďalej viac zákazníkov chce nakupovať on-line. Prípadne ani inú možnosť nemajú, ak nemajú auto, aby si mohli objemnejšie položky sami doviezť, hovorí Vanoverbeke. To ale pre firmu znamená dilemu, ktorú musia vyriešiť: "Prečo ale potom chodiť do obchodu IKEA?" To je otázka, s ktorou zápasí mnoho reťazcov. Pandémia totiž spôsobila, že k nákupom cez internet sa odhodlala aj ďalšia skupina ľudí, ktorá to možno predtým úplne v pláne nemala. Výsledkom je, že v nákupných centrách a vlajkových obchodoch zostalo menej ľudí. Nový formát predajní už preto začali skúšať napríklad aj firmy Lego Group alebo v Spojených štátoch Dick 's Sporting Goods. Aj tieto podniky lákajú zákazníkov vedľa nákupov aj na nové zážitky - treba vyskúšať si hry s prvkami rozšírenej reality alebo sa vyšplhať na lezeckú stenu.