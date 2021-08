Štyridsiatnička chodí s kamarátom svojho syna: K polonahej fotke pridala veľavravný odkaz

40-ročná Tanya vyšla s pravdou von a na sociálnej sieti TikTok priznala, že tvorí pár s o 18 rokov mladším mužom.

Akoby to nestačilo, mladík je rovesník a kamarát jej syna. Práve vďaka ich priateľstvu sa zoznámili, a chlapci sa dokonca kamarátia dodnes. Tanya sa s mladíkom dala dokopy, keď mal 21 rokov, dnes má 22. Komentujúci na TikToku ženu nešetrili.

,,22 a 40? To zaváňa tým, že nemá kde bývať,“ či ,,Zo všetkých deciek tam vonku si si vybrala práve synovho kamaráta? Na úrovni,“ rýpu do matky ľudia. Tanya a jej zajačik si však z komentárov ťažkú hlavu nerobili, naopak zverejnili fotky, na ktorých sa bozkávajú či ukazujú do objektívu prostredné prsty.

Mama dokonca neváhala a zdieľala polonahú fotku svojho sexi frajera s jednoznačným odkazom: ,,Moje najväčšie šťastie je, že sa môžem každé ráno zobudiť vedľa tohto muža.“