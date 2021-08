Koronavírus im zobral syna: Čo sa stalo potom, si nepredstavovali ani len vo sne

Horko-sladký úspech. Zdrvení rodičia prišli kvôli COVID-19 o svojho milovaného syna. O niekoľko mesiacov sa stalo niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo.

Ako uvádza portál Metro, Susan Slaterová (74) a jej manžel (75) z britského grófstva Essex sa niekoľko mesiacov po smrti ich syna Steva dozvedeli správy, ktoré ich poriadne prekvapili. Manželia vyhrali v lotérii obrovský balík peňazí. Avšak nie raz, ale dokonca dvakrát v priebehu dvoch týždňov!

15. júla manželia vyhrali v lotérii People’s Postcode Lottery každý po tisíc libier (1 168 eur). O 14 dní neskôr sa im opäť pošťastilo a manželia si prilepšili o fantastických 30-tisíc libier, čo je v prepočte približne 35-tisíc eur. A na čo manželia peniaze použijú?

Susan vysvetlila, že plánujú veľkú spomienkovú udalosť na počesť ich syna Steva, ktorý prehral boj s COVID-19. Muž za sebou zanechal dve deti. „Budeme mať veľkú spomienkovú udalosť. Chceme poriadne osláviť jeho život. Pomáha mi s tým veľa ľudí. Chcem, aby všetci prišli a zdvihli pohár pre Steva,“ povedala Susan.

Keď Susan vyhrala prvú tisícku, spočiatku si myslela, že si z nej niekto strieľa.spomína na šťastný okamih Susan, ktorá si chce peniaze užiť s manželom a s rodinou. „Tento rok sme manželia 55 rokov. Dovolenky milujeme, takže táto bude výnimočná,“ povedala a dodala, že si pravdepodobne spolu užijú dlhú plavbu loďou.

Lotéria, v ktorej manželia vyhrali balík, stojí 10 libier mesačne (11,69 eur) a ľudia, ktorí sa do nej zapoja, sú automaticky zaradení do všetkých žrebovaní. Manželom sa to očividne veľmi oplatilo.