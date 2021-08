Putin dal najavo, čo si myslí: Plánuje sa Rusko vojensky angažovať v Afganistane?

Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval v utorok Spojené štáty a ich spojencov za to, že zanechali Afganistan v chaose, ktorý zvyšuje potenciálne bezpečnostné hrozby pre Rusko a jeho spojencov v strednej Ázii. Informovala o tom agentúra AP.

Putin vo svojom prejave na zjazde vládnej strany Jednotné Rusko tiež poznamenal, že tamojší militanti by mohli využiť nepokoje na destabilizáciu bývalých sovietskych stredoázijských národov hraničiacich s Afganistanom.

"Exituje nebezpečenstvo, že teroristi a rôzne skupiny, ktoré našli útočisko v Afganistane, využijú chaos, ktorý zanechali naši západní kolegovia, a pokúsia sa rozšíriť svoju činnosť do susedných krajín," povedal Putin. "To bude predstavovať priamu hrozbu pre našu krajinu a spojencov," varoval. Predĺži sa termín evakuácií z Kábulu? Zdroj blízky prezidentovi Bidenovi odhalil detaily Okrem toho pripomenul, že Moskva sa zo svojho desaťročného pôsobenia v Afganistane poučila a v Afganistane sa vojensky angažovať nechystá. "Nemáme v úmysle zasahovať do vnútorných záležitostí Afganistanu a dovoliť, aby boli naše ozbrojené sily zatiahnuté do konfliktu, kde bojujú všetci proti všetkým".

V súvislosti s krízou v Afganistane by podľa Putina mohli hrozbu pre Rusko predstavovať aj dôsledky v podobe prípadného nárastu obchodovania s drogami či zhoršenia problémov týkajúcich sa migrácie.

Rusko viedlo v Afganistane desaťročnú vojnu, ktorá sa skončila stiahnutím sovietskych vojsk v roku 1989. Moskva sa v posledných rokoch angažovala v Afganistane diplomaticky ako mediátor a viedla rozhovory s Talibanom i ďalšími ozbrojenými skupinami, pripomína AP.