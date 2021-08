Britský minister o náročnej situácii: Z Afganistanu nedokážeme evakuovať každého, musíme si vyberať

Britský minister obrany Ben Wallace v utorok varoval, že jeho vláde sa do konca augusta nepodarí evakuovať z Afganistanu každého a už teraz si musí "tvrdo stanovovať priority".

"Počas uplynulých 24 hodín sme odtiaľ dostali 2000 ľudí - od apríla dovedna 10 000," uviedol v rozhovore pre BBC a dodal, že ide o príliš veľkú operáciu, aby ju mohli ukončiť do 31. augusta. "Chceli by sme ostať dlhšie, ak to bude možné. Avšak najväčší hlas tu majú USA a Taliban," upozornil. "Ak USA rozhodnú, že termín neposunú, do 31. augusta odídeme," povedal britský minister obrany.

Na otázku, či by nepomohlo vyslanie väčšieho počtu britských vojakov do Afganistanu, minister odpovedal, že "nejde o množstvo britských ozbrojených síl, ale či medzinárodné spoločenstvo chce obnoviť boje".

"Mohol by som tam poslať tisícky vojakov, aby zabezpečili letisko. Ale načo? Aby ich tam ostreľovali, napádali a aby to spustilo permanentné boje?" uzavrel britský minister.

Britský premiér Boris Johnson, ktorý bude v utorok popoludní hostiť virtuálny summit krajín G7 o Afganistane, chce podľa médií požiadať amerického prezidenta Joea Bidena o odklad stiahnutia amerických vojakov z Iraku, aby pomohli zabezpečiť evakuácie z krajiny. Podľa BBC však nie je jasné, či bude Biden ochotný vyhovieť tejto požiadavke.