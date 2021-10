Žene sa 30 rokov nedarí získať vodičák, nepomohlo 7 inštruktorov ani lekári: Neuveriteľný problém

Isabelle Stedman (47) z britského Ampthillu začala chodiť do autoškoly ako 17-ročná.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Prešlo 30 rokov, počas ktorých absolvovala stovky hodín vodičského výcviku, vystriedala sedem rôznych inštruktorov, no vytúžené oprávnenie stále nemá. Vždy, keď si sadne za volant, premkne ju hrôza. Isabelle sa začne potiť a triasť, potom prepukne v plač. Niekedy dokonca stratí vedomie a rovno na sedadle vodiča odpadne. Najhoršie pocity prichádzajú, keď sa autom blíži ku kruhovému objazdu.

,,Učím sa šoférovať 30 rokov, ale vždy, keď sadnem do auta, cítim sa, akoby to bolo prvýkrát. Nerozumiem tomu, ale dostanem takú úzkosť a môj mozog je akoby tak preťažený, že sa vypne a stratím na pár sekúnd vedomie. Ak mám ísť na kruháč, je to najhoršie. Keď precitnem, auto je odstavené na kraji cesty, pretože inštruktor musel prevziať volant. Potom ma premôžu emócie, tvár mi zalejú potoky sĺz a musím ísť domov,“ opisuje svoje patálie Isabelle.

Dvojnásobná mama, ktorá pracuje v supermarkete, netuší, z čoho jej strach pramení. Nikdy nezažila autonehodu ani nič podobné. S jej fóbiou si nevedeli poradiť doktori ani expert na hypnózu, ktorého vyhľadala. ,,Možno som v minulom živote zomrela pri havárii. To jediné vysvetlenie mi napadá,“ zamýšľa sa Isabelle.

Ako píše Mirror, stále sa pokúša svoj blok prekonať. ,,Dala som si týždenný intenzívny kurz, myslela som, že to by mohlo pomôcť. Ale bol to najtraumatickejší týždeň môjho života,“ zhodnotila žena, ktorá opäť stratila vedomie, keď sa počas jazdy približovala ku kruhovému objazdu.

Jej deti Dominic (22) a Stella (17) si práve robia bez problémov vodičské kurzy. Ich mame neschopnosť šoférovať komplikuje život. ,,Kamaráti mi ponúkajú, že moje deti odvezú, kam bude treba. Ale cítim sa vtedy zahanbene. Radšej zaplatím taxík, ako sa spoliehať na ostatných,“ vyjadrila sa. Isabelle nestráca nádej, že za volant raz úspešne sadne. ,,Doteraz to bola 30-ročná nočná mora, ale jedného dňa sa skončí,“ dúfa.