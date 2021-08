Zázračné dieťa či najmladší premiér sveta: Sebastiana Kurza doháňajú škandály

Hviezdou rakúskej a európskej politiky sa Sebastian Kurz stal už v roku 2013 ako najmladší šéf diplomacie v členskej krajine EÚ.

A o tri roky neskôr doviedol tento viedenský rodák tradičných ľudovcov k víťazstvu vo voľbách a zasadol do kancelárskeho kresla. Po škandále koaličného partnera, Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), podal demisiu a v následných predčasných voľbách jeho strana opäť zvíťazila, v druhej vláde od vlaňajšieho januára vytvoril koalíciu so Zelenými.

V úrade kancelára sa Kurz stal najmladším premiérom na svete, prvýkrát v 31 rokoch a druhýkrát o tri roky neskôr. V poslednej dobe ale mediálny obraz tohto nádejného politika čoraz častejšie narušujú kauzy a škandály, ktoré sa týkajú jeho blízkych spolupracovníkov. V piatok 27. augusta bude mať 35 rokov. Kurzova vláda síce naďalej vedie prieskumy verejnej mienky, ale napriek tomu ju aj samotného Kurza doháňa kauza bývalého predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho, ktorého aféra viedla k pádu prvej kurzovej vlády pred dvoma rokmi.

Takzvanú kauzu Ibizagate spustila videonahrávka tajne natočená v roku 2017 vo Stracheho vile na španielskom ostrove Ibiza, na ktorej Strache otvorene hovoril o svojom korupčnom rokovaní. Na vyšetrenie škandálu bola zriadená parlamentná komisia. Rakúska polícia tento rok vo februári prehľadala byt ministra financií Gernota Blumela, ktorý je blízkym spojencom Kurza a čelí obvineniu v korupčnej kauze lotériovej spoločnosti Casinos Austria, ktorá je s aférou Ibiza spojená.

Samotný Kurz teraz čelí obvineniu z údajnej krivej výpovede, ktoré sa mal dopustiť práve pred parlamentnou komisiou. Kurz akékoľvek pochybenia odmieta. Ak sa však preukáže opak, môže mu hroziť až trojročné väzenie. Okrem Ibizagate je s členmi jeho vlády spojená aj rozsiahla kauza ohľadom úzkeho prepojenia pološtátne firmy Novomatic, pôsobiace v oblasti hazardných hier. Napriek svojej mladosti Kurz výrazne boduje najmä u starších voličov, pre ktorých podľa pozorovateľov predstavuje typ "ideálneho zaťa".

Jeho hviezdnu politickú kariéru však sprevádzali aj kroky, kvôli ktorým sa stal terčom kritiky, hlavne od liberálnejšie zameranej časti spoločnosti. Ministrom zahraničia bol menovaný v roku 2013, len krátko pred vypuknutím migračnej krízy, pri ktorej sa Rakúsko čelilo prívalom až stoviek tisíc utečencov. A politik, ktorý v rokoch 2011 až 2013 ako mladý tajomník pre integráciu na ministerstve vnútra zaviedol rad ústretových krokov voči menšinám, nasadil po roku 2015 tvrdší kurz. Vo februári 2016 začal diskutovanú iniciatívu, v ktorej dôsledku zavreli s aktívnou podporou Rakúska svoje hranice migrantom Macedónsko a Srbsko, cez ktoré prúdilo ďalej na Západ najviac ľudí.

Kurz sa vtedy otvorene postavil proti politike nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, čo mu u krajanov vynieslo politické body. Podľa kritikov však pragmaticky využil spoločenské napätie a strach na získanie hlasov. "Bez imigrácie a utečencov by jeho kariéra nenaberala obrátky tak rýchlo," objavilo sa napríklad na komentároch na stránkach nemeckých novín.

Po svojom zvolení do čela ľudovcov v júli 2017 tento politik, pre svoju mladosť prezývaný "Wunderwuzzi" čiže zázračné dieťa, stranu premenil: Tradičnú ľudoveckú čiernu nahradil módnejšou tyrkysovou farbou a do jesenných volieb ju viedol pod novým názvom Kandidátka Sebastiana Kurze - Noví ľudovci. Po jej druhom víťazstve vo voľbách o dva roky neskôr si vydupal oveľa širšie kompetencie, ako mali jeho predchodcovia. Presadil rovnomerné zastúpenie žien a mužov na kandidátkach, do ktorých mohol osobne zasahovať, alebo nomináciu radu nestraníkov.

"Nikdy som nechcel byť politikom z povolania," tvrdil svojho času Kurz, ktorý do mládežníckej organizácie ľudovcov vstúpil ešte za štúdií na gymnáziu v roku 2003, o šesť rokov neskôr sa potom vyšvihol do jej čela. Kvôli politike dokonca syn stredostavovských rodičov zanechal štúdium práv. V 24 rokoch bol zvolený do zastupiteľstva Viedne a tiež do mestskej rady. Od spoločných školských rokov tvorí Kurz dvojicu so Susanne Thier, ktorá vyštudovala obchodnú akadémiu a pôsobí na ministerstve financií. Žijú vo viedenskej štvrti Meidling a tento rok v júli oznámili, že očakávajú narodenie potomka, ktorý by mal na svet prísť v novembri alebo na začiatku decembra.