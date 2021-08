Koľko ľudí treba zaočkovať? Varovanie šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa usiluje dosiahnuť, aby bolo v každej krajine sveta do konca septembra zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 najmenej desať percent obyvateľstva.

Do konca tohto roka by to malo byť 40 percent a do polovice budúceho roka 70 percent. Vyhlásil to v pondelok v Budapešti generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po schôdzke s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Podľa agentúry MTI šéf WHO upozornil na hrozbu ďalšieho šírenia koronavírusu vo svete, ktorú spôsobuje nerovnomerná distribúcia očkovacích látok. "Vo svete bolo podaných doposiaľ celkom 4,8 miliárd dávok vakcín, z nich však 75 percent sa dostalo iba do desiatich krajín," spresnil.

Szijjártó podotkol, že od vypuknutia pandémie rokoval generálny riaditeľ WHO dvojstranne iba v troch členských krajinách tejto organizácie, pričom Maďarsko je len treťou z nich. Podľa jeho slov táto skutočnosť potvrdzuje, že boj proti pandémii vedený maďarskými úradmi nie je izolovaný, ako to tvrdia kritici na medzinárodnej scéne. Šéfa WHO maďarský minister informoval o tom, že Maďarsko v rámci solidárneho prístupu poskytlo poldruha milióna dávok vakcín iným krajinám, pričom maďarská vláda je pripravená aj naďalej takto pomáhať, pokiaľ to neohrozí maďarský očkovací program.

V uplynulých troch dňoch pribudlo v Maďarsku celkom 340 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V tomto čase zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 šesť pacientov. Celkový počet obetí koronavírusovej pandémie dosiahol 30.052. V nemocniciach ošetrujú 73 pacientov s covidom, z nich desiati sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Denný počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu neustále klesá. Minulý týždeň dosiahol denný priemer 3000, pričom zaočkovaných prvou dávkou je takmer 5,7 milióna ľudí. Dve dávky podali vyše 5,5 milióna ľuďom a tretiu dávku dostalo už 187.000 osôb.