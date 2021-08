Krásna študentka si chcela privyrobiť, aby mohla zaplatiť školné: Milionárkou vďaka sexvideám!

O tom, že služba OnlyFans vynáša luxusné peniaze, niet pochýb. Dokazuje to aj ďalšia z plejády krások, ktoré sa živia či privyrábajú vďaka zdieľaniu sexi fotiek a videí.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Reč je o Camile Elle, ktorá žije na Floride a ktorá si týmto spôsobom chcela privyrobiť, aby mohla zaplatiť školné na univerzite, kde študuje medicínu., informuje portál thesun.co.uk. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští a Camila odhaľuje aj temnú stránku svojej popularity.

„Zarobili sme veľa peňazí, ale prináša to aj nevýhody. Muži ma prenasledujú a obťažujú,“ uviedla kráska pre Daily Star. Kvôli jej účtu na OnlyFans jej vraj zamietli žiadosť o prenájom nehnuteľnosti či zrušili bankový účet. „Nikdy mi neuviedli dôvod, ale predpokladám, že je to kvôli OnlyFans."

Hoci krásna študentka odštartovala svoju kariéru spolu s priateľom na tejto stránke len vlani v júli, jej účet už vyletel medzi tie najpopulárnejšie. „Začali sme to spolu a pracujeme spolu. Ak nie je vo videu, kde sa natáča sexscéna, tak je za kamerou. Naša stránka je tímovou prácou,“ uviedla Camila, ktorá vidí v spolupráci s partnerom len výhody. „Ak by sme to mali robiť každý zvlášť, bolo by to ťažké. Keď ukazujete svoj sexuálny život svetu, prináša to so sebou obrovskú psychickú daň.“

Jeden z najhorších momentov spojených s jej prácou bol ten, keď ju jej sused spoznal na sociálnych sieťach po tom, ako pridala fotku, kde bol aj názov ulice, na ktorej býva. „Začal mi denne posielať vyhrážky. Zablokovala som si ho, no on sa mi ozýval z ďalších účtov. Napísal mi: Videl som ťa dnes chodiť po ulici, mohol by som ťa znásilniť,“ uviedla šokujúce informácie Camila, ktorá však aj napriek negatívnym skúsenostiam nič neľutuje.

„Povedať, že OnlyFans mi zmenil život, by bolo nedostačujúce. Bola som študentkou medicíny, ktorá len chcela zaplatiť za školné a teraz mám fanúšikov po celom svete a zarábam viac ako 1 milión dolárov ročne,“ dodala kráska, ktorej však OnlyFans spravil škrt cez rozpočet. Web sa totiž rozhodol, že pornografický obsah musí z ich stránky zmiznúť, keďže ako uvádzajú, ide o tvrdé porušenie pravidiel webu.