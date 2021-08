Katastrofické zemetrasenie na Haiti: Zistíte, kto ponúkol pomoc obetiam, padne vám sánka

Obyvateľom karibského štátu Haiti, ktorý 14. augusta zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,2, ponúkol pomoc šéf jedného z miestnych gangov.

Jimmy Cherizier, prezývaný „Barbecue“, zároveň navrhol ostatným zločineckým skupinám prímerie. Prostredníctvom Facebooku uviedol, že súcití so všetkými, ktorých zemetrasenie zasiahlo. Dodal, že členovia jeho skupiny i spojenci sa budú snažiť ľuďom na Haiti poskytnúť pomoc. Vyzval tiež všetkých krajanov, aby prejavili solidaritu s obeťami a podelili sa s nimi o to málo, čo im zostalo.



Návrh na zastavenie násilia medzi gangmi prišiel po tom, ako sa začali šíriť správy, že iné pochybné skupiny prepadávali nákladné autá a ukradli zásoby smerujúce k ľuďom, ktoré zasiahlo zemetrasenie. To prinútilo humanitárnych pracovníkov transportovať zásoby pomocou helikoptéry.



Haitský úrad civilnej ochrany medzičasom informoval, že počet obetí ničivej katastrofy stúpol na 2207 mŕtvych. Podľa údajov z nedele je naďalej nezvestných 344 osôb. Pri zemetrasení utrpelo zranenia viac ako 12-tisíc obyvateľov, zničených zostalo takmer 53-tisíc domov.