Najťažšie postihnutá oblasť Talianska sa pripravuje na podanie 3. dávky vakcíny: Nesmieme ďalej váhať

Taliansky región Lombardsko, ktorý bol na začiatku pandémie koronavírusu najťažšie postihnutou oblasťou krajiny, sa pripravuje na podanie tretej dávku vakcíny pre starších ľudí a rizikové skupiny obyvateľstva. Informovala o tom v pondelok agentúra APA.

"Jedinou cestou k odvráteniu ďalších lockdownov na jeseň je podanie tretej dávky vakcíny. Aj keď súčasný stav nákazy nie je tragický, nemôžeme a nesmieme ďalej váhať," povedal koordinátor očkovacieho programu pre Lombardsko Guido Bertolaso.

"Skúsenosť krajín ako je Izrael by nám mala slúžiť ako ponaučenie. Čakáme ešte na stanovisko zdravotníckych orgánov. Čas na rozhodnutie je najneskôr do začiatku septembra," dodal Bertolaso v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Corriere della Sera.

"Keďže ochrana vakcínou trvá deväť mesiacov, v septembri vypršia lehoty pre tých, ktorí prvú dávku prijali v januári. Začneme so staršími ľuďmi, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, so zdravotníckym personálom a ľuďmi s krehkým zdravím. Potom ľuďmi nad 60 rokov a tými, ktorí trpia chorobami," dodal.

Lombardsko má desať miliónov obyvateľov a je najľudnatejším regiónom Talianska, pripomína APA. Podľa nového vypracovaného plánu sa pri podávaní tretej dávky vakcíny proti koronavírusu nebude región sústrediť na veľké očkovacie centrá, ale skôr na model menších a stredných vakcinačných stredísk, píše APA. Podľa Bertolasa budú do očkovania zapájať zdravotnícky personál, ktorý nepracuje v nemocniciach. "Mám na mysli praktických lekárov, ktorí už teraz prispeli významnou mierou," spresnil.

V Taliansku je očkovanie proti koronavírusu povinné pre zdravotníkov i učiteľov. Od septembra vstúpia v krajine do platnosti ďalšie protipandemické obmedzenia. Od 1. septembra bude na vstup do lietadla, rýchlovlaku, diaľkového autobusu i na trajekt potrebné potvrdenie o očkovaní, 48-hodinový negatívny test na koronavírus alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, oznámila talianska vláda. Rýchlotesty na koronavírus by pre deti vo veku 12-18 rokov mali stáť osem eur, pre dospelých 15 eur, uzatvára APA.