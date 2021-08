Guvernér New Yorku nezaháľal ani predposledný deň v úrade: Odsunie svoj odchod pre tropickú búrku?

Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v nedeľu vyhlásil, že svoju plánovanú rezignáciu nehodlá odsunúť z dôvodu riešenia pohotovostnej situácie v súvislosti s tropickou búrkou Henri, ktorá zasiahla región Nové Anglicko.

Cuomo, ktorý odstúpi v noci z pondelka na utorok, strávil svoj predposledný deň v guvernérskom úrade v plnom pracovnom nasadení, informovala tlačová agentúra AP. Demokrat sa v nedeľu objavil v televíznom brífingu spolu s ďalšími vrchnými predstaviteľmi štátu New York zapojenými do riešenia núdzovej situácie.

Na brífingu však nebola prítomná viceguvernérka Kathy Hochulová, ktorá automaticky prevezme guvernérsky úrad po Cuomovi. "Viceguvernérka je s týmto všetkým oboznámená a sme v stálom kontakte," uviedol Cuomo. Na otázku, či stále hodlá opustiť úrad, ako je plánované, odpovedal: "Áno, zajtra bude môj posledný deň."

Cuomo pred dvoma týždňami oznámil, že radšej odstúpi z funkcie, než aby musel podstupovať tzv. impeachment po tom, ho obvinili zo sexuálneho obťažovania viacerých žien, čo on popiera, pripomína AP. Guvernér však tvrdí, že zotrvanie v úrade by poškodilo štát New York.

Cuomo odchádza po desiatich rokoch strávených v tejto funkcii. Demokratka Hochulová pôsobí ako Cuomova zástupkyňa od roku 2015. V rokoch 2011-13 bola aj členkou Snemovne reprezentantov Kongresu USA. Hochulová sa stane prvou guvernérkou štátu New York.

Cuoma na odstúpenie v posledných týždňoch vyzvali americký prezident Joe Biden, predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, viacerí demokratickí kongresmani a dokonca aj jeho blízki spolupracovníci. Ak by nepodal demisiu, hrozila by mu ústavná žaloba - tzv. impeachment.