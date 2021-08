Vidíte to tam aj vy? Žena si nechala vytetovať anjela strážneho, ostala zhrozená: Ľuďom pripomína sexuálny akt

Mladá žena vážne pochybuje o svojom rozhodnutí potetovať si chrbát. Takéto reakcie zaručene nečakala.

Bekah Milky ukázala svojmu okoliu a neskôr celému svetu svoje nové tetovanie, ktoré má zobrazovať objatie s anjelom strážnym. Mnoho ľudí tam však vidí niečo úplne iné a mladá žena sa pri ich komentároch okamžite začala červenať.

Na chrbte Bekah sa vyníma žena, ktorá objíma prázdne miesto- svojho anjela strážneho. Tetovanie však nezobrazuje ústa ženy a to v mnohých vzbudzuje pocit, že sa pozerajú skôr na sexuálny akt. Zhrozená žena sa s neslušnými komentármi na adresu svojho tetovania podelila aj vo videu na TikToku. Za dva dni mal príspevok viac ako 6 miliónov zhliadnutí a 400 000 lajkov.

Pod videom okamžite pribudlo množstvo komentárov. "Musíš si to dať okamžite odstrániť," napísal jeden komentujúci. "Predtým som to nevidel, ale teraz sa to už nedá prehliadnuť," pridal sa ďalší. "Wow, je to naozaj zlé. Keď si za toto zaplatila, tak to už môže tetovať hocikto." Našiel sa však aj človek, ktorý Bekah podaril. "Pridaj svätožiaru a anjelské krídla."