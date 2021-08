Svokre padlo vnúča na hlavu, no do nemocnice ho nevzala: Nevesta jej to nedarovala

Situácia, ktorá by rozhodila nejednu matku. Svokre padlo vnúčatko rovno na hlavu. Babička však nepreukázala žiadne obavy a neutekala s ním ani do nemocnice.

Ako informuje Mirror, keď malé dieťatko padlo na hlavu, svokrou to nijak nehlo a neprejavila náznak ľútosti. To rodičov rozzúrilo. Obzvlášť matku, ktorá sa jej rozhodla pomstiť. Mamička začala klamať, že to zranenie bolo tak vážne, až život jej syna visel na vlásku. Stará mama sa okamžite začala ospravedlňovať. Presne po tom rodičia túžili, lenže nerátali s tým, čo to spôsobí. V rodine vypukol veľký konflikt.

Žena, ktorá svojej svokre odhodlane klamala, sa obrátila na Reddit. Otvorene opísala hrozivý incident a chcela od ľudí zistiť, či to ona je tá šialená. Keď bola mimo domu a o dieťa sa mala starať babička, zazvonil jej telefón. V pozadí bolo počuť detský plač a materinský cit sa ihneď ozval. Svokra povedala, čo sa stalo, ale podľa nej nebolo nutné zavolať sanitku. Lenže chlapček mal po páde na hlave modriny a škrabance.

Dieťa v skutočnosti padlo zo schodov a udrelo si hlavu. Babička následne spanikárila a volala najprv svojmu synovi. Až ten jej povedal, aby kontaktovala rodičov. Tí neváhali a maličkého okamžite brali do nemocnice. Situácia sa tam tak vyhrotila, že poslali starú mamu domov.

Doktori zbavili rodičov obáv, ich dieťa bolo v poriadku, ale utrpelo menšiu zlomeninu lebky. Mamička chcela túto novinku ihneď oznámiť svokre. Tá iba nepríjemne vyštekla: "Čo som ti vravela, je v poriadku, nie?" To jej nevestu veľmi rozzúrilo a povedala, že život maličkého chlapca visí na vlásku. Až vtedy sa konečne dočkala ospravedlnenia. Avšak v rodine vypukla obrovská hádka. Starí rodičia označili tieto výroky za špinavosť. Mamička tvrdí, že svokra si to rozhodne zaslúžila. „V prvom rade ju už nikdy nepustím k svojmu synovi, ale dúfam, že teraz bude dávať väčší pozor na bezpečnosť všetkých ostatných detí, o ktoré sa stará," povedala.