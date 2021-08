Hannah prišla tragicky o svoju lásku: To, čo sa dozvedela potom, jej zmenilo život

Veľká tragédia. Hannah Probert (22) z Abergavenny prišla o svoju lásku Bradleyho Lukinsa pri tragickej dopravnej nehode.

Ako informuje Mirror, Bradley prišiel o život pri nehode v meste Brynmawr. Hannah dva dni po jeho smrti zistila, že je tehotná. Túto novinku oznámila najbližšej rodine počas pohrebu.

Párik sa mesiace snažil o dieťa. A hoci sa im to napokon podarilo, Bradley sa už príchodu svojho potomka nedočkal. Mal iba 21 rokov, keď tragicky zahynul. „Jednu minútu som ho bozkávala na rozlúčku a povedala mu, aby mal pekný večer. Nikdy by mi nenapadlo, že to bolo naposledy, čo som ho videla živého," povedala zronená Hannah.

Bol v aute Volkswagen Polo, ktoré viedol Delme Marks. Neskôr sa zistilo, že vodič užil nadbytočné množstvo kanabisu. Prekročil povolený limit. Mars stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré napokon skončilo na streche. K nehode došlo 14. júla 2018 a vodič bol po priznaní viny za usmrtenie nebezpečnou jazdou pod vplyvom drog odsúdený. Vo väzení je už dva roky.

„Naozaj neviem, ako som prežila prvé dni po jeho smrti. Všetky sú trochu rozmazané. Pamätám si však, že dva dni po jeho smrti som si urobila tehotenský test, a keď čiary stmavli, uvedomila som si, že som tehotná s Bradleyho dieťaťom," povedala Hannah. Hoci sa tešila z toho, že sa stane matkou, bolo jej ľúto, že pritom nebude jej zosnulá láska. Bradley vždy túžil byť otcom. „Nebolo to jednoduché, ale rozhodla som sa oznámiť svoje tehotenstvo na Bradleyho pohrebe pred všetkými ľuďmi, ktorí ho milovali a záležalo im na ňom. Bolo to neskutočne emotívne, ale viem, že to bola správna vec a som rada, že som to urobila," dodala.

Hannah porodila svojho syna Archieho - Johna Bradleyho v marci 2019. Práve on jej dodal najväčšiu silu. "Pôrod mal byť jeden z najšťastnejších dní v mojom živote - vždy som si predstavovala, že Bradley bude po mojom boku. Keď pôrodné bolesti prešli, jednoducho som to zvládla najlepšie, ako som vedela bez neho," povedala. Keď sa pozrela na svojho syna, videla v ňom jeho otca. Bolo to pre ňu veľmi upokojujúce. „Môj románik s Bradleym bol krátky, ale môj život navždy zmenila jeho láska," vysvetlila.

Keď jej syn bude starší, ukáže mu fotky jeho otca a bude mu rozprávať, aký to bol úžasný človek. "Dúfam, že nech je kdekoľvek, bude na nás hrdý," želá si Hannah.