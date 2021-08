Dvojnásobný otec († 34) zomrel na COVID-19: Mohol ešte žiť, keby nespravil ten dobrý skutok?!

Bol úplne zdravý, chodieval pravidelne darovať krv a podľa slov jeho rodiny bol najlepším otcom na svete. 34-ročný Andrew prehral svoj boj s COVID-19.

Ako uvádza portál Mirror, otec Andrew Killeen nemal žiadne zdravotné problémy.Dvojnásobný otec z amerického Stocktonu sa nakazil smrtiacim vírusom. Spočiatku mal príznaky podobné chrípke, avšak jeho zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že potreboval hospitalizáciu.

34-ročný bojovník bol umiestnený na pľúcnu ventiláciu a po troch extrémne náročných týždňoch svoj boj s koronavírusom prehral. Dvojnásobný otec zomrel 10. augusta 2021.

Andrewova manželka Laura uviedla, že jej manžel odložil termín očkovania prvou dávkou, pretože mal darovať krv. Odložil si aj ďalší termín očkovania, pretože v tom čase bol chorý. „Skutočne chcel vakcínu a keby bol trochu sebeckejší, možno by ešte žil. Vždy dával niečo na charitu a pre kohokoľvek by urobil čokoľvek. Každý ho za to miloval. Mal srdce zo zlata, bol veľmi zábavný a mal obrovskú osobnosť,“ spomína na svojho milovaného manžela Laura.

Podľa Laury bol jej manžel počas hospitalizácie ošetrovaný „s takou láskavosťou a dôstojnosťou“. „Návšteva je povolená iba vtedy, ak prognóza nevyzerá dobre, takže som mohla byť pri ňom, keď zomrel. Zdravotná sestra, ktorá bola s ním v ten hrozný deň, bola úplne úžasná, nič nebolo pre ňu problémom,“ spomína na hrozivý deň Laura.

Laura, ktorá bola s Andrewom od roku 2006, „si myslela, že život sa vráti do normálu asi za týždeň“, potom, čo celá rodina Killeenovcov mala pozitívny test na COVID-19. „Namiesto toho sa naša rodina navždy zmenila. Covid nezmizol a stále má zničujúce dôsledky pre ľudí, ktorí sú inak fit a zdraví,“ povedala Laura. Andrew po sebe zanechal manželku Lauru a dve dcéry Niamh (10) Aisling (5).