Situácia je kritická: Európska komisia vyzvala na prijatie utečencov z Afganistanu

Európska komisia (EK) vyzvala všetky krajiny Európskej únie, aby prostredníctvom programu presídlenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prijali viac ľudí z Afganistanu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

"Okrem tamojších bývalých diplomatov a miestnych zamestnancov s rodinami existujú aj ďalšie skupiny, ktoré naliehavo potrebujú pomoc, ako napríklad aktivisti za ľudské práva a novinári," povedala pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.

"Ide aj o ochranu dievčat a žien," uviedla komisárka s apelom, aby všetky členské krajiny EÚ "zvýšili svoje kvóty pre presídlenie utečencov v rámci programu UNHCR". Dôležité je podľa nej zaistiť utečencom legálnu, riadnu ochranu v rámci tohto programu, aby sa nevydávali na nebezpečné cesty, pri ktorých prevádzači budú využívať ich núdzu.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v sobotu na návšteve španielskeho prijímacieho strediska pre evakuovaných z AfganistanuČlenovia EÚ, ktorí prijmú utečencov, môžu podľa nej dostať finančnú pomoc.

"Do Európy sa dosiaľ nepresúva veľa ľudí, ale situácia sa teraz mení veľmi rýchlo a my musíme byť pripravení na rôzne scenáre," povedala Johannsonová. Komisárka sa domnieva, že "by sme nemali urobiť rovnakú chybu ako v roku 2015", keď do Európy dorazilo veľké množstvo migrantov. "Nemali by sme čakať, kým budú ľudia stáť na vonkajšej hranici EÚ," doplnila s tým, že Únia musí spolu s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami pomôcť Afgancom v ich vlastnej krajine i v susedných štátoch.