Riaditeľ z českej IKEA zomrel v horách: Zdrvené slová tehotnej partnerky

Minulú sobotu počas výstupu na horu Täschhorn vo švajčiarskych Alpách zomreli dvaja Česi.

Ako píše Blesk.cz, zrútili sa z obrovskej výšky. Jedným z tragicky zosnulých mužov je Michal Kroupa, marketingový riaditeľ pre firmu IKEA. O jeho smrti informovala tehotná partnerka Petra Chovancová.

,,Pri dobýjaní alpských 4000 sa zrútil spolu so svojím parťákom z hory Täschhorn, na mieste boli obaja mŕtvi. Zomrel pri tom, čo miloval. Tú iskru v oku, ktorú mal, keď šliapal po kopci, len máločo vysvetlí. A keď mohol, tak toto šťastie zdieľal so mnou. Teraz som s ním byť nemohla, ale do hôr chodil po našom dohovore a ja som z neho po jeho návrate čerpala neskutočnú energiu a šťastie, ktoré v nich nazbieral,“ napísala Petra na pracovnú sociálnu sieť LinkedIn.

S Michalom spolu prežili 10 rokov a mnoho dobrodružstiev. ,,Teraz musím sústrediť všetku silu a energiu do zvládnutia ťažkej životnej situácie. Vychovať nášho syna podľa našich spoločných hodnôt a mať jeho život ako vzor pre nás oboch,“ vyjadrila sa.

Portál iDnes.cz informuje, že Kroupa bol marketingový riaditeľ firmy IKEA pre český, slovenský a maďarský trh. S horolezeckým parťákom sa zrútili z výšky niekoľkých stoviek metrov na hore Täschhorn v blízkosti horského strediska Saas Fee v kantóne Valais.

Naposledy príbuzní o mužoch podľa denníka Blick počuli v piatok 13. augusta, keď z horskej chaty oznámili zámer vyliezť na horu. Hovorili, že chcú zdolať Täschhorn. Od tej doby o nich nikto nepočul a polícia začala pátraciu operáciu, uviedol Blick. V utorok boli nahlásení ako nezvestní a v rovnaký deň boli nájdené ich telá na úpätí hory.