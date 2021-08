Čína mení politiku dvoch detí: Má na to vážne dôvody

Národný ľudový kongres, najvyšší čínsky zákonodarný orgán, oficiálne umožnil tamojším párom mať troch potomkov namiesto doterajších dvoch.

Peking túto politiku avizoval už v máji, v piatok túto zásadnú zmenu formálne schválil.

Ako uviedla tlačová agentúra Sin-chua, zákonodarcovia taktiež odobrili niekoľko uznesení zameraných na zvýšenie pôrodnosti a „zníženie záťaže“ pri výchove dieťaťa. Medzi ne patrí zrušenie „sociálneho udržiavacieho poplatku“, finančnej pokuty, ktorú páry platia za to, že prekročia stanovený limit počtu detí. Novinky v legislatíve taktiež nabádajú regionálne vlády k možnostiam čerpania rodičovskej dovolenky, zvýšeniu práv žien na zamestnanie a zlepšeniu starostlivosti o deti.

Takzvaná politika troch detí predstavuje reakciu na rastúci priemerný vek čínskeho obyvateľstva. Výsledky nedávneho sčítania ľudu ukázali, že čínska populácia v produktívnom veku sa počas uplynulého desaťročia zmenšila, zatiaľ čo počet ľudí starších ako 65 rokov vzrástol, čo zvyšuje nápor na spoločnosť i ekonomiku krajiny.

Vládnuca strana obmedzovala počty potomkov od roku 1980, aby spomalila rast populácie, no v súčasnosti sa obáva, že počet ľudí v produktívnom veku klesá príliš rýchlo. Podľa lídrov strany ďalšia optimalizácia plodnosti, umožnením toho, že jeden pár smie mať tri deti, v spojení s podpornými opatreniami, by mali napomôcť k zlepšeniu štruktúry čínskej populácie. Lídri tiež plánujú zvýšiť vek odchodu do dôchodku a zlepšiť penzijný a zdravotný systém.

Reštrikcie obmedzujúce väčšinu párov na jedno dieťa krajina uvoľnila v roku 2015 a povolila maximálne dve deti. Po krátkom náraste pôrodnosti v nasledujúcom roku, však počet narodení klesol. Páry totiž odrádzajú náklady spojené s výchovou detí, problémy s prácou a tiež potreba starať sa o vlastných rodičov.

Odborníci predpokladali, že 1,4-miliardová populácia Číny dosiahne v tomto desaťročí svoj vrchol a následne začne klesať. Výsledky sčítania však ukázali, že sa to deje rýchlejšie, ako predpokladali, čo vytvára tlak na podfinancovaný penzijný a zdravotný systém.

Podiel ľudí v produktívnom veku 15 až 59 rokov v celkovej populácii vlani klesol na 63,3 % oproti 70,1 % pred desaťročím, zatiaľ čo skupina ľudí vo veku 65 rokov a viac narástla z 8,9 % na 13,5 %.