Odporné čistky Talibanu: Sľubovali amnestiu, takto popravujú nevinných!

Dlho im to nevydržalo! Taliban síce vyhlásil amnestiu pre všetkých pracovníkov bývalého režimu a tiež to, že vojakom ani policajtom neublíži, no boli to len slová.

Realita dnešného Afganistanu je úplne iná. Bojovníci Talibanu prehľadávajú v mnohých mestách dom za domom. Pátrajú po ľuďoch, ktorých majú zapísaných na svojich zoznamoch spolupracovníkov so Západom. Ak ich nenájdu, vyhrážajú sa ich príbuzným. A neostáva len pri vyhrážkach. Na západe krajiny hľadali afganského novinára, ktorý pracuje pre Deutsche Welle. Hľadali márne, pretože je v Nemecku – a tak zabili jeho príbuzného a ďalšieho vážne zranili. Zvyšok jeho rodiny ušiel a ukrýva sa. Troch dôstojníkov afganskej armády vytiahli von z ich domov a verejne ich popravili. Smrť bývalého šéfa polície v provincii Bádgis si nahrali aj na video. Generála Hadži Mulláha Achakzaia spútali, zaviazali mu oči a keď kľačal na zemi, rozstrieľali ho. Na dennom poriadku je aj bitie žien či streľba do protestujúcich ľudí. Žiaden div, že z krajiny sa snaží ujsť každý, kto môže. V Británii preto spôsobili škandál zábery z interiéru vojenského lietadla, ktoré z Kábulu odletelo takmer prázdne, iba s pár ľuďmi na palube. Výzvam na odvolanie čelí aj minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý počas vypuknutia tejto krízy neprerušil dovolenku a nenašiel si čas ani na jeden kľúčový telefonát. O to viac sa angažujú ľudia, ktorí majú v krajine a okolí nejaké kontakty. Allyson Reneau (60) z Oklahomy takto pomohla dostať do bezpečia 10 dievčat z robotického tímu. V roku 2019 ich spoznala na konferencii v USA. Keď teraz zistila, že sú v ohrození, odletela do Kataru a s pomocou kamarátky na tamojšej americkej ambasáde sa ich podarilo dostať do americkej časti kábulského letiska.