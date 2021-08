Výročie otrávenia Navaľného: Tvrdý krok Británie voči pracovníkom ruskej bezpečnostnej služby

Veľká Británia zaviedla v piatok – na prvé výročie otrávenia ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného – sankcie voči siedmim pracovníkom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), o ktorých predpokladá, že boli zapletení do otravy Navaľného.

Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na dokument britského ministerstva zahraničných vecí. "Posielame jasnú správu, že akékoľvek použitie chemických zbraní zo strany Ruska je porušením medzinárodného práva a je potrebné jeho transparentné vyšetrenie," citovala agentúra Reuters slová britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba v súvislosti so sankciami.

V dokumente britského rezortu diplomacie sa uvádza, že sankcie zahŕňajú zmrazenie bankových účtov a zákaz vstup do Veľkej Británie pre siedmich pracovníkov FSB – šéfa oddelenia pre ochranu ústavného zriadenia a boja s terorizmom Alexeja Sedova, riaditeľa Inštitútu kriminalistiky Kirila Vasilieva, zamestnanca Inštitútu kriminalistiky Stanislava Makšakova, vedúceho Centra pre špeciálnu techniku Vladimira Bogdanova a troch zamestnancov FSB Alexeja Aleksandrova, Ivana Osipova a Vladimira Paňajeva.

TASS pripomína, že ide už o druhý balík sankcií, ktorý Londýn zaviedol v súvislosti s otravou Navaľného. V októbri 2020 britská vláda zaviedla sankčné opatrenia voči šiestim Rusom vrátane riaditeľa tajnej služby FSB Alexandra Bortnikova a námestníka prezidentskej kancelárie Sergeja Kirijenka.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď vlani 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni, 22. augusta, povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.

Navaľnyj si v súčasnosti v Rusku odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vo väzenskom tábore východne od Moskvy v súvislosti so starým prípadom sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný.