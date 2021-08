Svojich požiadaviek sa nemienia vzdať! Rušňovodiči v Nemecku budú opäť štrajkovať

Nemecký zväz rušňovodičov (GDL) plánuje v sobotu vstúpiť do ďalšieho štrajku, ktorý ochromí nákladnú aj osobnú železničnú dopravu.

V piatok o tom informoval denník Die Zeit. Ako prví začnú štrajkovať rušňovodiči v nákladnej doprave. Súpravy plánujú zastaviť v sobotu o 17.00 h. Štrajk v osobnej doprave sa začne v pondelok o 02.00 h, oznámil na tlačovej konferencii predseda GDL Claus Weselsky.

Podľa denníka Süddeutsche Zeitung sa budú musieť cestujúci začiatkom nového týždňa pripraviť na mnoho zrušených spojov a značné meškania. Štrajk by mal trvať 48 hodín. Obnovenie bežnej premávky by malo nastať v stredu o 02.00 h.

Štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) požiadala predstaviteľov GDL, aby sa čo najskôr vrátili k rokovaciemu stolu. Ďalší štrajk je podľa DB "zbytočný". Merkelovú čaká stretnutie s Putinom: Preberať budú pálčivé témy, experti predpokladajú jedno

Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miezd o 3,2 percenta a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. Spoločnosť DB po minulotýždňovom štrajku súhlasila so zvyšovaním platov, no odkázala, že to nebude hneď. DB tvrdí, že v dôsledku pandémie koronavírusu zaznamenala obrovské straty. Ďalšie výdavky bude musieť vynaložiť v súvislosti so škodami, ktoré napáchali júlové ničivé povodne v západnej časti Nemecka.

Počas ostatného štrajku v Nemecku premávala len asi štvrtina diaľkových spojov a zhruba 40 percent regionálnych liniek. Spôsobilo to problémy ľuďom, ktorí dochádzajú do práce, ale aj dovolenkárom.