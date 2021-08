Merkelovú čaká stretnutie s Putinom: Preberať budú pálčivé témy, experti predpokladajú jedno

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok rokovať v Moskve v čase krízy v Afganistane.

Zdrojom napätia medzi oboma krajinami pritom zostávajú zaobchádzanie Ruska s opozičným lídrom Alexejom Navaľným a situácia na Ukrajine. Predpokladá sa, že svoju rolu na schôdzke zohrajú aj ďalšie problémy, ako napríklad represie proti disidentom v Bielorusku.

Piatkové rokovania v Moskve „určite budú o veľkých nevyriešených medzinárodných otázkach“, povedal tento týždeň novinárom v Berlíne Merkelovej hovorca Steffen Seibert. „Samozrejme Afganistan. Ďalej konflikt na východe Ukrajiny, pre riešenie a urovnanie ktorého by Rusko mohlo urobiť oveľa viac,“ povedal hovorca.

Merkelová smeruje do Ruska na výročie prudkého zhoršenia zdravotného stavu opozičného lídra Alexeja Navaľného, keď 20. augusta 2020 letel ponad Sibír. Na naliehanie jeho manželky ho previezli do Nemecka, kde testy ukázali, že bol otrávený sovietskou nervovoparalytickou látkou.

Napriek tomu, že Putin a Merkelová majú dlhoročné skúsenosti na poste lídrov a navzájom sa poznajú, experti neveria, že piatková schôdzka zlepší vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom. „Rusko sa stalo autoritárskym režimom,“ povedal pre agentúru The Associated Press Stefan Meister, politický analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy. „Už nemá záujem o zlepšenie vzťahov so Západom,“ dodal.

Merkelová plánuje odcestovať naspäť do Berlína v piatok večer a v nedeľu navštíviť Kyjev, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.