Fitnesák si každý večer prelepuje ústa: Prečo to robí?! Odborníci varujú pred jeho nápadom

Austrálsky tréner tvrdí, že našiel spôsob, ako si zlepšiť svoj zdravotný stav.

Brandon Hasick zo Sydney nedávno odhalil, ako mu prelepovanie úst na kontrolu dýchania počas spánku úplne zmenilo zdravie.

Vraví, že predtým, ako začal s prelepovaním, vydychoval ústami, namiesto toho, aby tak robil nosom.

Teraz si Brandon dáva pre spaním pásku cez ústa, aby sa ubezpečil, že dýcha výlučne nosom. Hovorí, že vďaka tomu spí lepšie a nosové dutiny má čistejšie ako kedykoľvek predtým.

"Nikdy som nevenoval veľkú pozornosť spôsobu, akým som dýchal," hovorí muž, ktorý sa predtým vždy prebúdzal dehydrovaný, so suchou pokožkou a nádchou. Na jednom pobyte mu však odporučili, aby si na jednu noc zalepil ústa predtým, než pôjde do postele. Najskôr ho prepadla panika, no zmena dýchania cez ústa na dýchanie cez nos, mu ukázala svoje benefity. Nezobudil sa dehydratovaný a nos mal celkom čistý.

Podľa Healthline je dýchanie nosom považované za oveľa zdravšie ako dýchanie ústami, pretože je to prirodzenejšie, a efektívnejšie sa tak využíva vzduch, ktorý vdychujete. Váš nos filtruje cudzorodé častice, čo znamená, že vdychujete čistejší kyslík, na rozdiel od vašich úst, ktoré nedokážu filtrovať nič škaredé, čo by sa mohlo zachytiť.

V konečnom dôsledku umožňuje vašim nosovým dutinám zvýšiť príjem a cirkuláciu kyslíka, čo zase spomaľuje dýchanie, zlepšuje objem vašich pľúc a pomáha vašej bránici správne fungovať.

Prelepovanie úst počas spánku má však niekoľko rizík, akým sú podráždenie pokožky okolo pier a úst, nespavosť a poruchy spánku. „Chápem, prečo je preferované dýchať nosom, ale väčšina ľudí neotvorí ústa, pokiaľ nemajú problémy s dýchaním cez nos," povedala v rozhovore pre BBC o podobnom prípade lekárka a špecialistka na spánok Kathleen Yaremchuk. Varovala tiež, že prelepovanie úst môže byť nebezpečné. „Ak by ste ochoreli a musel by ste zvracať, nedokázali by ste to. To by mohlo v najhoršom prípade viesť k zaduseniu," varovala.