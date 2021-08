Muž si dohodol cez zoznamku rande 12-tisíc kilometrov ďaleko: Dráma do samého konca

Nic Petri (43) zo škótskeho Aberdeenu žil v roku 2016 v Ríme. Prechádzal rozvodom a obzeral sa po novej láske.

Keď sa v novembri chystal do Juhoafrickej republiky na konferenciu, využil rozšírené možnosti zoznamky. ,,V Tinderi som si nastavil ako lokalitu Kapské mesto, aby som sa mohol zoznamovať so ženami, čo tam sú,“ vysvetlil portálu Mirror. Netrvalo dlho a začal si písať s Roneldou (33). Po pár týždňoch písania letel Nic na konferenciu.

S Roneldou si dohodli na piatok večer rande v centre mesta. ,,Nebolo počas neho nič trápne, nebolo ticho, nič také. Máme rovnaký bláznivý zmysel pre humor a rozumieme si ako ľudia,“ zhodnotila po rokoch Ronelda. No už na druhý deň musel Nic letieť späť do Ríma, 12 070 kilometrov ďaleko.

Dvojica sa dohodla, že skúsi vzťah na diaľku a tri mesiace komunikovali cez videohovory a správy. O tri mesiace sa Nic vrátil do Kapského mesta, aby s Roneldou zistili, či by vzťah fungoval. ,,Tých 10 dní jasne ukázalo, že Nic je ten pravý,“ spomína žena. Zaľúbencom však stáli v ceste formálne prekážky, keď chcela prísť Ronelda za Nicom už do Škótska, zamietli jej víza.

Nic prišiel opäť do Kapského mesta a v decembri 2017 prišla pre pár nečakaná, no krásna správa – Ronelda nosila pod srdcom ich prvé dieťa. ,,V žiadnom prípade by som od nej neodišiel, keď som zistil, že je tehotná,“ hovorí Nic, ktorý musel opäť riešiť víza. V júni 2018 sa Ronelda konečne dostala do Aberdeenu, kde porodila dcérku Brooklyn.

Ale aj keď bolo malé dievčatku už občiankou Veľkej Británie, jej mame rýchlo vypršali víza a musela sa s ňou opäť vrátiť do Južnej Afriky. Pár robil všetko, čo mohol, aby spolu trávili čas. Niekoľko mesiacov dokonca strávili v Írsku, keď dostala Ronelda turistické víza bez problémov.

Až v roku 2019, keď sa ich rodina rozšírila aj o dcérku Bellakane, sa podarilo žene dostať trvalé víza v Škótsku a páru spadol kameň zo srdca. ,,Bolo úžasné byť konečne spolu a s deťmi po rokoch neistoty,“ zhodnotil Nic. S Roneldou sa zosobášili tento rok 7. augusta, s dcérkami po boku.

Priznávajú, že vzťah na diaľku chcel veľa snahy, ale výsledok stojí za to. Nic obhajuje tiež zoznamku Tinder, ktorú niektorí považujú len za prostriedok, ako si vybaviť sex na jednu noc. ,,Nie je to len o užívaní si. Pozrite, čo úžasné sa vďaka Tinderu podarilo mne,“ hovorí hrdý otec rodiny.