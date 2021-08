Bývalá sestrička dostala ultimátum: Po odchode z nemocnice zarába kráľovsky! Z tej sumy vám padne sánka

Bývalá zdravotná sestra, ktorá pracovala na JIS-ke dala výpoveď po tom, čo sa jej dostalo veľmi nepríjemných reakcií od jej kolegov, keď zistili, že má účet na OnlyFans.

Podľa Lad Bible, Allie Rae (pseudonym, pod ktorým vystupuje na OnlyFans) pracovala v jednej z najlepších nemocníc v Massachusetts. Popritom zarábala približne 75-tisíc dolárov (64-tisíc eur) mesačne len vďaka OnlyFans. Povedala, že v decembri jej spolupracovníci objavili jej účet na Instagrame a niektoré jej fotky ukázali šéfovi. Allie následne dostala iba varovanie, pretože nepoužívala svoje reálne meno a neuvádzala ani miesto, kde pracovala. Jej kolegom to však nestačilo. Muž sa prihlásil na OnlyFans: Sníval o peniazoch a fanúšikoch, no dopadlo to totálnym fiaskom

Bývalá zdravotná sestra povedala, že jej bývalí kolegovia našli jej účet na OnlyFans a prihlásili sa na odber. A to s jediným zámerom – urobiť screenshoty jej aktov, aby ich mohli ukázať šéfovi. Allie situáciu opísala ako z filmu „Mean Girls“, akurát pre dospelých. Hneď, ako šéf fotografie uvidel, dal žene posledné ultimátum. Buď si odstráni svoj účet na OnlyFans, vďaka ktorému zarába 75-tisíc mesačne (64-tisíc eur), alebo dá výpoveď. To ju viedlo k odchodu z nemocnice.

Allie povedala, že peniaze za prácu zdravotnej sestry ani nepotrebovala, pretože na OnlyFans zarábala omnoho viac. Jediným dôvodom, pre ktorý pracovala v nemocnici, bolo to, že prácu milovala. Teraz sa s manželom presťahovali na Floridu, aby mohla expandovať svoju kariéru na OnlyFans.

Nová štúdia prezrádza, že najlepšie zarábajúci používateľ OnlyFans zarába takmer 270-krát viac ako lekár v USA. Služba predplatného obsahu sa ukázala ako mimoriadne lukratívna pre tých, ktorí dokázali vďaka predplatným od fanúšikov začať žiť luxusný život a odísť zo zamestnania. Pre zaujímavosť, @gem101 je podľa prieskumu najlepšie zarábajúcou používateľkou OnlyFans, pričom sa môže pochváliť viac ako 117-tisíc odoberateľmi, ktorí platia 30 dolárov (26 eur) mesačne. Po odpočítaní poplatkov pre OnlyFans, prieskum odhadol, že ročne zarobí takmer 30 miliónov dolárov (25 miliónov eur).