Silné záplavy opäť udreli na západe Rakúska a juhu Nemecka: Zosuvy bahna pochovali celý vlak

Príroda ukazuje svoju silu vo všetkých kútoch sveta. Kým Stredomorie sužujú požiare, vnútrozemie Európy bičujú búrky a záplavy.

Silné dažde zatopili v utorok večer regióny západného Rakúska a juh Nemecka. Zosuvy bahna tam so sebou zmietli vlak a v autách uväznili 70 ľudí. Masívne záplavy sa začiatkom týždňa prehnali Horným a Dolným Rakúskom, Tirolskom a Štajerskom. Najväčšie škody zaznamenali v okolí mesta Salzburg, kde zosuvy bahna strhli a doslova pochovali celý vlak. Zranenia utŕžili tri osoby, z toho jedna vážne.

Okresy Sankt Johann im Pongau a Zell am See v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko zasiahli v utorok silné búrky. Medzi dvomi prúdmi tečúceho bahna tam zostalo uväznených 70 ľudí vo svojich autách. Lejaky a krupobitie povolali do zaplavených ulíc Horného Rakúska približne 1,5 tisíca hasičov k 500 prípadom. Pomáhali najmä s ťahaním vody z garáží a pivníc obyvateľov.

„Nikdy tu nebolo toľko udalostí. Ľudia sa boja čoraz viac,“ uviedol Claus Portenkirchner, šéf záchrannej hasičskej jednotky. V Dolnom Rakúsku muselo zasahovať takmer 2-tisíc hasičov zo 180 staníc k 420 prípadom. Zo záplav sa spamätáva aj nemecké Bavorsko, kde v pondelok voda strhla celý most. Záchranári tam z vody vytiahli už len bezvládne telo ženy a po ďalšej nezvestnej osobe stále pátrajú.