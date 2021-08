Rodičia, toto oceníte! Ako nestratiť dieťa v dave? Matka sa podelila o skvelý trik

Ustrážiť si svoje dieťa, predovšetkým, ak ich máte viac, je niekedy skutočne náročná úloha.

Obzvlášť na miestach preplnených ľuďmi, ako sú zábavné parky alebo nákupné centrá. Svoje o tom vie aj Shari Medini, ktorá je mamou niekoľkých detí.

Zatiaľ čo niektoré matky dajú svojim deťom do tašky alebo oblečenia skutočné sledovacie zariadenie, Shari prišla s oveľa lacnejším riešením. Ako uvádza portál thesun.co.uk, svojim ratolestiam jednoducho nasadí náramok. Na videu, ktoré publikovala na sociálnej sieti TikTok, vysvetľuje, že pomocou tohto jednoduchého triku uchováte svoje deti v bezpečí.

„Jediné, čo musíte urobiť, je kúpiť si balíček týchto náramkov – v balíčku je ich asi 500 a vyjde vás to menej ako 10 dolárov,“ hovorí vo videu Shari a na spomínané náramky napíše svoje meno a svoje telefónne číslo. „Nechajte si ich v aute a kamkoľvek sa so svojim dieťaťom dostanete, použite ich, napíšte tam svoje meno a telefónne číslo a dajte to svojmu dieťaťu na zápästie. Je lacný, ľahký a dokonca aj vodotesný. Takto si zaručíte aspoň trochu pokoja, keď ste s deťmi vonku a zabávate sa,“ odhaľuje svoj tip mamička.

Na video okamžite zareagovalo množstvo mám, ktoré sa taktiež chceli podeliť so svojimi tipmi. Jedna z nich napísala, že jednoducho napíše svoje meno a číslo na ruku dieťaťa a natrie to tekutým obväzom. Ďalšia sa vyjadrila podobne, len namiesto svojho mena uvedie príbuzenský vzťah k dieťaťu (matka) a pridá svoje číslo. Meno neuvádza kvôli ochrane identity. Ďalšia mama napísala, že vždy, keď ide do zábavného parku, alebo s deťmi na bazén, oblečie ich do neónových farieb. Nielenže vám to pomôže ľahšie ich rozpoznať v dave, ale ak by sa v bazéne potápali, ľahšie ich vďaka neónovým farbám rozpoznáte.