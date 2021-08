Európska agentúra neodporúča prelety nad Afganistanom: Kto ich už pozastavil?

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) neodporúča komerčným leteckým spoločnostiam prelety cez vzdušný priestor Afganistanu.

V stredu o tom informovala agentúra TASS. "EASA odporúča komerčným operátorom, aby až do odvolania nevykonávali nijaké lety vo vzdušnom priestore Afganistanu," uviedla vo vyhlásení európska agentúra so sídlom v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Úrad plánuje podľa TASS-u prehodnotiť toto odporúčanie 20. septembra.

Letecká spoločnosť Lufthansa už v pondelok až do odvolania pozastavila prelety svojich lietadiel nad Afganistanom. Skupina so sídlom v Nemecku vlastní aerolínie Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines a Eurowings, ktorých sa toto opatrenie týka. Lufthansa upozornila, že napríklad lety do Indie tak budú meškať približne hodinu.

Mnohí diplomati a miestni zamestnanci diplomatických misií v afganskom Kábule sa snažia krajinu opustiť na palube vojenských špeciálov. Komerčné linky z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v Kábule boli zrušené.