Štvrtá vlna u nášho suseda: Vláda sprísnila podmienky vstupu, pribudlo najviac prípadov od začiatku mája

V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 1221 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ako v stredu informoval denník Kurier, taký vysoký počet novoinfikovaných zaznamenali v krajine naposledy začiatkom mája.

Štvrtá vlna pandémie COVID-19 v Rakúsku tak podľa Kuriera už zrejme dosiahla svoj predbežný vrchol. Sedemdňová incidencia nákazy sa zvýšila na hodnotu 73,68. Najvyšší počet nakazených na 100.000 obyvateľov hlásila Viedeň (97), nasledovali Salzbursko (89), Vorarlbersko (82) a Tirolsko (79), Horné Rakúsko (78), Štajersko (60), Dolné Rakúsko (57), Korutánsko (49) a Burgenland (41), uvádza agentúra APA.

Pandémia si celkovo už v Rakúsku vyžiadala 10.757 obetí. Aktuálne je nakazených 9905 ľudí, čo je o 698 viac než v utorok. Za posledných 24 hodín vykonali 68.803 PCR testov – miera pozitivity bola 1,77 percenta.

Do nemocníc prijali ďalších 23 pacientov s covidom; aktuálne je hospitalizovaných 293 ľudí, pričom 59 osôb je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Kurier píše, že napriek vysokému počtu novonakazených postupuje vakcinačná kampaň naďalej pomaly. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 60,5 percenta obyvateľov (5.403.970 ľudí), pričom kompletne zaočkovaných je 56,40 percenta Rakúšanov (5.038.214).

Rakúsko oddnes sprísnilo podmienky vstupu pre zaočkovaných proti covidu-19. U dvojdávkových vakcín bude vstup do krajiny možný bez ďalšieho potvrdenia o bezinfekčnosti až po druhom očkovaní, doteraz mohli ľudia vstupovať už po 22. dni od prvej dávky. Vyplýva to z aktualizovaného nariadenia o podmienkach vstupu do Rakúska v čase pandémie.

Osoby, ktoré nedokončili očkovaciu schému, musia nanovo pri vstupe predkladať negatívny test na covid-19 alebo doklad o prekonaní choroby. Podmienky pre ľudí vstupujúcich s negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní choroby sa nemení.

Očkovaciu schému považujú rakúske úrady za dokončenú v deň podania druhej dávky. Výnimkou je očkovanie jednorazovám preparátom Johnson & Johnson, pri ktorom človek podľa výkladu rakúskych úradov nadobudne imunity 21 dní po podaní vakcíny.

Ľudia s dokladom o bezinfekčnosti - teda s očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní choroby - sa novo nemusia elektronicky registrovať na vládnym portáli.

Už od nedele platia rovnaké podmienky pre očkovaných tiež pri návštevách rakúskych reštaurácií, hotelov a spoločenských akcií.