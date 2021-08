Povinné očkovanie zamestnancov: Národný letecký prepravca tejto krajiny považuje vakcináciu za jedinú cestu

Austrálsky národný letecký prepravca Qantas oznámil, že od všetkých svojich zamestnancov bude žiadať, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Zamestnanci v prvej línii, vrátane pilotov, palubného personálu a letiskových pracovníkov, musia byť úplne zaočkovaní do polovice novembra. Ostatní zamestnanci musia obe dávky vakcíny dostať do konca marca budúceho roka. Qantas je najväčšou austrálskou firmou, ktorá prijala politiku povinného očkovania. Informuje o tom portál bbc.com.



„Poskytujeme nevyhnutné služby, takže to pomôže pri ochrane pred narušeniami, ktoré by mohol spôsobiť čo i len jeden pozitívny prípad COVID-19,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ leteckej firmy Alan Joyce. „Je jasné, že vakcinácia je jedinou cestou na ukončenie cyklu lockdownov a zatvárania hraníc a pre množstvo zamestnancov firiem Qantas a Jetstar znamená návrat do práce,“ dodal Joyce.



Spoločnosť Qantas uviedla, že prieskum medzi jej 22-tisíc zamestnancami ukázal, že 89 percent opýtaných je už zaočkovaných alebo sa plánuje dať zaočkovať a približne tri štvrtiny si myslia, že vakcinácia by mala byť povinná. Firma uviedla, že zamestnanci, ktorí predložia doklady o medicínskych dôvodoch brániacich očkovaniu, dostanú výnimku.