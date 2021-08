Hnutie Taliban naznačuje veľké zmeny: Odzvoní povinnosti žien nosiť burku?

Islamistické hnutie Taliban v utorok po prvý raz od opätovného nástupu k moci v Afganistane naznačilo, že nezavedie pre ženy povinnosť nosiť úplnú burku ako v čase, keď naposledy vládlo v tejto krajine.

Na základe prísnych nariadení militantov boli v rokoch 1996 – 2001 zatvorené dievčenské školy, ženy mali zákaz cestovať a pracovať, pričom boli nútené nosiť na verejnosti celotelovú burku. "Burka nie je jedinou šatkou na zakrytie hlavy, ktorá môže byť vyžadovaná. Sú tu aj ďalšie možnosti," uviedol hovorca politickej kancelárie Talibanu v katarskej Dauhe, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Burka je jednodielny vrchný odev, ktorý pokrýva celú hlavu a telo, so sieťovinou ako priezorom. Hovorca však nešpecifikoval iné typy prikrývky hlavy, ktoré by boli pre Taliban prijateľné. Popri obavách týkajúcich sa oblečenia mnohé krajiny a ľudskoprávne skupiny upozorňujú aj na ochranu práv vzdelávania žien v Afganistane, ktoré je teraz v rukách ozbrojených fundamentalistov. Tí v nedeľu vstúpili do afganského hlavného mesta Kábul a prevzali moc v krajine.

"Ženy môžu získať vzdelanie od základnej školy až po univerzitu. Túto politiku sme oznámili na medzinárodných konferenciách v Moskve a Dauhe," vyhlásil zmienený hovorca. Dodal, že tisíce škôl, ktoré ovláda Taliban, sú stále v prevádzke. Predchádzajúca vláda Talibanu zaviedla najprísnejšie výklady islamského práva šaría a zriadila náboženskú políciu na potláčanie nerestí obyvateľstva. Talibanské súdy vyniesli extrémne verdikty vrátane odsekávania rúk za krádež či ukameňovanie žien za cudzoložstvo.