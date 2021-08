Tomáš v Prahe ohavne zavraždil svoju frajerku: Dolapili ho na Slovensku

Tomášovi Nálevkovi, ktorý podľa obžaloby vlani na jar v Prahe dobodal svoju priateľku a potom ju okradol o veci za viac ako pol milióna českých korún, v utorok pražský vrchný súd potvrdil osemnásťročný trest.

Muž tvrdí, že si na útok nespomína. Podľa súdu bolo motívom vraždy to, že sa partnerka chcela s Nálevkom rozísť, čím by muž prišiel o bývanie i finančnú výpomoc. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Za vraždu spáchanú obzvlášť trýznivým spôsobom hrozilo mužovi 15 až 20 rokov väzenia, prípadne aj výnimočný trest.

"Trest odňatia slobody pri polovici zákonnej trestnej sadzby nemožno v žiadnom prípade považovať za trest nezákonný alebo neprimeraný," uviedol pri odôvodnení rozhodnutia predseda odvolacieho senátu Martin Zelenka. Súčasťou verdiktu je aj ambulantné protialkoholické a psychiatrické liečenie. Muž má tiež uhradiť rodičom a sestre svoje obete nemajetkovú ujmu v celkovej výške 1,8 milióna korún.

Nálevka ženu zavraždil vlani 3. marca v prenajatom byte v Letňanoch. So ženou sa pohádal, zrejme práve kvôli ukončeniu vzťahu. 31-ročnej farmaceutičke a vojačke z povolania zasadil 21 rán do hlavy, hrudníka, chrbta i končatín, žena vykrvácala. Nálevka jej potom vybral úspory z účtu, zobral jej elektroniku aj šperky a jej autom odišiel najprv do Ostravy a potom na Slovensko, kde ho 14. marca zadržala zásahová jednotka.

Nálevka je nezamestnaný, podľa verdiktu pražského mestského súdu, ktorý odvolací senát potvrdil, by sa rozchodom dostal o finančných a existenčných problémov. Muž podľa súdu nemal zabezpečené bývanie a bol zaťažený radom exekúcií. Obžalovaný sa k činu v podstate priznal, v minulosti ale tvrdil, že si čin nepamätá a že bol silne opitý. To ale súd odmietol - muž si podľa neho po vražde počínal racionálne, zotrel podlahu, osprchoval sa a šiel s platobnou kartou zavraždenej zistiť, koľko má na účte peňazí.

Nálevkov obhajca v utorok v odvolaní, ktoré súd zamietol, uviedol, že neboli zistené všetky okolnosti trestného činu. Poškodená žena podľa neho napríklad mohla na Nálevku zaútočiť ako prvá, muž podľa neho tiež nemusel mať v úmysle priateľku zabiť. "Považujem túto námietku za úplne absurdnú," uviedol však v reakcii prokurátor, ktorý zároveň pripomenul spôsob vykonania vraždy. Obhajca žiadal, aby mestský súd prípad znova prerokoval.