Britney Spears vyvracia fámy o tehotenstve aj plastike: Prečo mi tak narástli prsia!

Celosvetovo známa speváčka jasne zodpovedala na dotieravé otázky od fanúšikov.

Ako informuje denník Daily Star, 39-ročná speváčka vie sledovateľov svojimi príspevkami často zaskočiť. Najnovšie však pridala odvážnu fotografiu len v bielom spodnom dieli plaviek, pričom svoje poprsie bez akéhokoľvek vrchného dielu si na nej zakrývala rukami. Ľudia sú veľmi všímaví, a preto niet divu, že sa v komentároch okamžite strhla debata o tom, že jej prsia pôsobia odrazu väčšie ako zvyčajne. Fanúšikovia sa teda nevedeli rozhodnúť, či im chce dať popová speváčka najavo, že je tehotná, alebo podstúpila plastiku pŕs.

Britney sa tieto dohady rozhodla neodignorovať a zverejnila dlhý popis, v ktorom sa ku všetkému na rovinu vyjadrila. „Nie ľudia... Nepodstúpila som do týždňa plastiku pŕs... Ani nie som tehotná... Na tých fotkách mám prsia, pretože zbožňujem jedlo!“ začala hneď zhurta odpoveďou na najčastejšie otázky, aby sa vyhla nechceným domnienkam. Ďalej mala potrebu fanúšikom vysvetliť aj to, prečo sa vlastne o tieto polonahé fotografie podelila s celým svetom.

„Stavím sa, že sa čudujete, prečo by som svoje telo odhalila práve teraz... No, je to preto, lebo som sa do tohto sveta narodila nahá a úprimne cítim, že váha vôle bola na mojich pleciach a donútila ma sa na seba pozerať týmto spôsobom! Chcela som samú seba vidieť ľahším spôsobom... Nahú,“ zverila sa bez okolkov. „Som žena... Krásna... Citlivá žena, ktorá sa potrebuje na seba pozerať v najčistejšej podobe!“ napísala Britney.

Zároveň priznala, že odteraz nebude pridávať len takéto polonahé fotografie, pretože by to bola postupom času nuda. Väčšina fanúšikov ju po tomto popise zahrnulo milými komentármi, v ktorých ju úprimne podporovali. „Zaslúžiš si po toľkých rokoch vlastniť svoju sexualitu, zlatko,“ napísal jeden zo sledujúcich. „Si taká krásna zvnútra aj zvonka. Ďakujeme, že si takou inšpiráciou. Tvojej sile a vytrvalosti sa nič nevyrovná,“ stálo v ďalšom z mnohých podobných komentárov.