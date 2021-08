Rozhodli o osude bieloruského aktivistu, ktorý sa bodol do krku perom: Šialené!

Bieloruský aktivista Sciapan Latypav, ktorý sa pred dvoma mesiacmi počas súdneho pojednávania bodol perom do krku, bol v pondelok odsúdený na osem a pol roka väzenia.

Štyridsaťjedenročný Latypav si vtedy zámerne ublížil na protest proti politickej represii a hrozbám úradov, že budú stíhať jeho príbuzných.

Ako uviedla ľudskoprávna organizácia Viasna, súd v Minsku ho uznal vinným z porušovania verejného poriadku, vzdorovania polícii a podvodov. Latypav bude musieť zaplatiť aj pokutu vo výške zhruba 3-tisíc eur.

Na súde Latypav opísal, ako policajti vo väzbe zbili a dusili ho pomocou igelitovej tašky: „Plakal som, snažil som sa dýchať v igelitovom vrecku a oni sa len smiali. Maskovaní muži ma bili rukami, nohami a pomocou obuškov súčasne i jeden po druhom. Bili ma päsťami a dlaňami do uší a mne to pripadalo, ako by mi pri hlave vybuchoval ručný granát.“

Aktivista sa bodol perom, keď počas pojednávania sedel v priestore pre obžalovaných. Krátko predtým povedal svojmu otcovi, že vyšetrovatelia mu hrozili trestným stíhaním jeho príbuzných a spolupracovníkov, ak neprizná vinu. Latypav bol vo väzbe od septembra, keď ho zatkli počas masívnych protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Protesty vyvolalo znovuzvolenie Lukašenka vo vlaňajších augustových voľbách, čo opozícia odmietla ako zmanipulovaný výsledok. Úrady zareagovali na protesty masívnymi zákrokmi, pričom viac ako 35-tisíc demonštrantov zatkli a mnohých z nich aj zbili.