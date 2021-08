Nemci si búchajú hlavu o stenu pre situáciu v Afganistane: Zle sme to odhadli!

Nemecká vláda aj širšie medzinárodné spoločenstvo zle odhadli situáciu v Afganistane a prekvapila ich rýchlosť, s akou hnutie Taliban ovládlo celú krajinu.

Vyhlásil to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.

„My všetci, vláda, spravodajské služby, medzinárodné spoločenstvo, my všetci sme zle odhadli situáciu. Ani my, ani naši partneri a experti nepredpokladali rýchlosť, s akou sa afganské bezpečnostné sily stiahli a kapitulovali,“ povedal Maas.

Zábery z Kábulu označil za „veľmi bolestivé“ a dodal, že vláda robí všetko pre to, aby z krajiny evakuovala čo najviac ľudí.

Zo zhruba 2500 zamestnancov veľvyslanectva určených na evakuáciu sa už podľa Maasa do Nemecka podarilo previesť asi 1900 osôb. Popri 600 ľuďoch, ktorí zostávajú na mieste, Nemecko cíti zodpovednosť aj za ďalších asi 2000 osôb vrátane ľudskoprávnych aktivistov a ich rodín, dodal minister.